"Oggi è un altro giorno", Patrizia de Blanck si confessa

La contessa Patrizia de Blanck si confessa a “Oggi è un altro giorno“, su Rai 1, raccontando di aver aggredito un uomo che aveva offeso il social media manager Lorenzo Casteluccio, per il suo outfit colorato e per il suo orientamento sessuale, colpendolo con l’ombrello e mettendolo in fuga.

La de Blanch, personaggio televisivo irriverente, è figlia di una contessa veneziana, Lloyd Dario, amante del ministro del Regno Unito Winston Churchill, e discendente di una nobile famiglia della Serenissima che nel Rinascimento fu proprietaria del prestigioso palazzo quattrocentesco Ca’ Dario, e di Guillermo De Blanck y Menocal, scrittore, musicista e politico cubano, figlio del fondatore del conservatorio nazionale dell’Avana Hubert de Blanck e cugino del terzo presidente di Cuba Mario García Menocal, che fu Segretario di Stato nell’isola caraibica.

Ma i pettegolezzi dei salotti romani le attribuiscono diversi padri biologici, tra cui l’imperatore austriaco Francesco Giuseppe, il giornalista e gerarca fascista Asvero Gravelli, e addirittura il duce Benito Mussolini. Durante il programma ha ricordato il suo primo matrimonio celebrato nel 1960 con l’aristocratico inglese Anthony Leigh Milner, finito dopo averlo scoperto in intimità con il loro migliore amico.

Poi il suo secondo matrimonio contratto nel 1971 con Giuseppe Drommi, console di Panama ed ex marito di Anna Fallarino (assassinata dal secondo consorte Camillo II Casati Stampa di Soncino), da cui è nata la loro unica figlia, Giada de Blanck. Svelando che insieme al secondo marito è stata anche coinvolta in un dirottamento aereo, assistendo all’uccisione di uno dei due attentatori, sino a trascinarne lei stessa il cadavere nella toilette.

La verace nobildonna ha ammesso di essere stata sempre infedele: “Sono una traditrice seriale, ho sempre avuto um marito e un amante, in modo da formare l’uomo ideale”. Tra i flirt più celebri sono emersi: un prete misterioso, Alberto Sordi, il playboy Alfonso di Borbone, Warren Beatty, Walter Chiari, il magnate egiziano Mohamed Al Fayed, padre del compagno di Lady Diana, l’imprenditore Raul Gardini, morto probabilmente suicida dopo l’inchiesta giudiziaria di Mani Pulite, l’attore e cantante francese Yves Montand, Alexander Onassis, il figlio di Aristotele che morì in un incidente aereo a soli 24 anni, e il miliardario egiziano Farouk Chourbagi, ucciso e sfregiato con il vetriolo nel 1964 dalla sua ex amante Gabrielle Bebawi e dal marito di lei Youssef Bebawi.