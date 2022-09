"Oggi è un altro giorno", nel cast due ex volti del GF Vip: i loro nomi

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Il talk condotto da Serena Bortone sta ottenendo sempre un consenso maggiore dal pubblico da casa, e la riconferma per la terza edizione sembra confermarlo. Per quest'anno poi ha voluto chiamare dei volti piuttosto conosciuti ove sono presenti anche degli ex volti del "GF Vip", che non fanno mai male per gli ascolti.