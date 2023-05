"Oggi è un altro giorno", Marianna Morandi parla della storia d’amore con Biagio Antonacci

Marianna Morandi, figlia del celebre Gianni Morandi e talentuosa artista a sua volta, è stata recentemente ospite della trasmissione Rai “Oggi è un altro giorno“, condotta da Serena Bortone. Insieme a lei sul palco, la madre Laura Efrikian. Durante la puntata, Marianna ha condiviso dettagli profondi e toccanti della sua vita, tra cui la relazione passata con il cantante Biagio Antonacci e l’esperienza di crescere i loro due figli, Giovanni e Paolo Antonacci.

Il legame tra Marianna Morandi e Biagio Antonacci, che è durato quasi vent’anni, ha lasciato un segno indelebile nelle loro vite. Nonostante la fine della relazione, rimane un profondo rispetto e un’affezione reciproca, come dimostrato dalle parole di Marianna durante l’intervista. Biagio Antonacci, in un’intervista precedente al Corriere della Sera, aveva confessato di aver provato un forte senso di colpa nei confronti dei figli dopo la separazione.

Marianna Morandi e Biagio Antonacci: tra musica, amore e genitorialità

Marianna, rispondendo a queste affermazioni, ha sottolineato che il senso di colpa è una sensazione comune nelle separazioni, specialmente quando ci sono dei figli coinvolti. Tuttavia, ha lodato Biagio come un padre eccezionale, ribadendo: “È stato bravo, quindi non deve avere i sensi di colpa.” Durante l’intervista, Marianna ha parlato con grande affetto e orgoglio dei suoi figli e dei loro percorsi. Ha riservato particolari elogi a Paolo, che ha deciso di seguire le orme del padre nella musica.

Questo ha portato a un importante punto di svolta nella loro vita familiare, quando Paolo ha scelto di abbandonare la scuola a soli 16 anni per seguire Biagio in tour. Marianna ha espresso il suo rimpianto per come ha gestito quella situazione inizialmente, ma ha anche espresso la sua ammirazione per la determinazione e la passione di Paolo.

Durante l’intervista, Marianna ha anche parlato della sua esperienza di maternità nel mondo dello spettacolo, rivelando le sfide e i successi che ha incontrato nel corso degli anni. Ha sottolineato l’importanza di essere una madre presente nonostante gli impegni lavorativi, e ha ammesso che non è sempre facile bilanciare la carriera con la famiglia. Tuttavia, ha espresso il suo orgoglio per i suoi figli e per la loro crescita, dimostrando di essere una madre forte e amorevole.

Nonostante le sfide affrontate nel corso degli anni, l’amore di Marianna per i suoi figli è stato un filo conduttore nell’intervista. Il suo racconto offre uno sguardo autentico e commovente sulla vita di una madre, su come ha navigato le acque tumultuose della genitorialità e sulla continua presenza di Biagio Antonacci nella loro vita. Questa storia di amore, musica è una testimonianza di come l’amore e la musica possono legare in modo indissolubile anche quando la vita prende strade diverse.