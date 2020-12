"Oggi è un altro giorno", lite in diretta tra Vittoria Schisano e la conduttrice Serena Bortone

Vittora Schisano è stata ospite del programma “Oggi è un altro giorno” in onda su Rai 1 e condotto da Serena Bortone. Durante l’intervista è stata raccontata l’esperienza a “Ballando con le stelle” e tutto sembrava andare per il verso giusto, fin quando è arrivato il momento di mandare in onda un filmato. Dopo la visiore di una clip, infatti, è avvenuto uno scontro la le due.

Il filmato è stato preso da un film in cui Vittoria Schisano recitava, ma risalente a 7 anni fa. In quel periodo non era ancora avvenuta la transizione della protagonista di questa vicenda. Il film dal titolo “Tutto tutto niente niente” di Antonio Albanese ha innescato una forte tensione. Durante la clip, Vittoria Schisano recita “Sono un uomo, io sono un femminello”.

Dopo la visione, la Schisano afferma: “Questa clip non mi piace, ho fatto questo film, perché ovviamente come tutti dovevo pagare il mutuo, adesso è bello che pagato.” ha proseguito dicendo che ciò l’ha disturbata. La conduttrice ha tentato di togliere questo imbarazzo dicendo che le interviste sono incentrate su tutto il percorso delle persone e, quindi, anche sul loro passato.

Ciò non è bastato per placare gli animi e la discussione è avvenuta sotto gli occhi del pubblico. Vittoria Schisano ha dichiarato di aver parlato con la donna che si sarebbe occupata della sua intervista e di aver chiesto di non rimanere sul passato ma di andare avanti. Serena Bortone ha provato a difendere la sua collaboratrice, ma la Schisano ha rincarato la dose ammonendola.

Ha infatti dichiarato: “Prima di difendere le persone che lavorano con te, dovresti mettere a loro agio i tuoi ospiti”. Sui social gli utenti si sono schierati da entrambe le parti, c’è chi pensa che l’atteggiamento della Schisano sia stato esagerato e chi ha scritto che la conduttrice non ha rivestito il suo ruolo con professionalità.