Ci sono personaggi dello spettacolo che, al momento della dipartita, lasciano un grande vuoto e dolore nella famiglia, ma anche in coloro che li hanno amati. Carla Fracci, la celebre ètoile, è una di queste persone: molto amata e ricordata con affetto. Alla trasmissione “Oggi è un altro giorno”, è proprio il figlio della Signora della danza a ricordarla, parlando del suo stato d’animo ed emozioni e di come vive questo momento.

Ospite della trasmissione, Francesco, il figlio di Carla Fracci, ha colto l’occasione, anche per ricordare tutte le persone che hanno voluto rendere omaggio a sua mamma andandola a trovare per l’ultimo saluto. Il figlio ricorda un insegnamento della mamma e lo esprime con queste parole: “Uno dei grandi insegnamenti di mia madre è stato quello di mettere in primo piano i rapporti umani, questo amore che ci ha travolti è stato fondamentale per noi in un momento di così grande dolore”.

Sono tantissime le persone comuni che la celebrano e ricordano, non solo come una grande ballerina, ma anche come una figura familiare, come se facesse parte del vissuto di ognuno di noi. Proprio queste parole sono basilari per la famiglia per imparare a vivere senza di lei. Una donna molto amata e anche attiva nel sociale con diverse iniziative che ha sostenuto nel più totale riserbo.

Francesco parla anche del suo dolore e di quello del padre, del fatto che ora si sentano entrambi molto soli e debbano fare fronte a tutto ciò. La solitudine non è un sentimento o stato d’animo che vivono il figlio e il marito di Carla Fracci, ma anche gli stessi nipoti ai quali manca tantissimo la nonna. Infatti, racconta che i suoi figli volevano molto bene alla nonna, nonostante avesse un’aria austera, si divertivano molto in sua compagnia.

Lo stesso Francesco, in collegamento, afferma che per lui è molto difficile parlare di questo in quanto: “Sono molto schivo per mia natura, ma ho raccolto le mie energie residue per ricordare una grande donna e una grande mamma”. Una commozione che tocca tutti i presenti, compresa Serena Bortone.