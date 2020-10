Oggi è un altro giorno, gaffe di Paolo Bonolis che stringe la mano a Serena Bortone: "Ora non mi tocco occhi e bocca"

Da circa un mese è iniziato su Rai 1 la trasmissione “Oggi è un altro giorno“, il talk show condotto da Serena Bortone dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle 15:55 circa. Il programma, composto da tre opinionisti che girano ogni settimana, sono chiamati a commentare i fatti del giorno.

La trasmissione, nata soprattutto per sostituire “Vieni da me” condotto da Pierluigi Diaco, si concentra in particolar modo sui cittadini italiani e il duro colpo subito a causa della pandemia da Covid-19, ma non vengono ignorati gli argomenti più leggeri. Infatti in questi giorni Paolo Bonolis è stato invitato negli studi per parlare della sua prima autobiografia intitolata “Perché parlavo da solo“, uscito nella giornata del 1 ottobre 2019 editto da Rizzoli.

La gaffe di Paolo Bonolis

Questa chiacchierata però sta facendo il giro del web per una gaffe commessa da Paolo Bonolis e Serena Bortone. Il conduttore infatti, scendendo le scale dello Studio 3 del Centro di produzione Rai di Via Teulada a Roma, stringe la mano alla presentatrice.

Serena Bortone, con un po’ d’imbarazzo, dichiara: “Ti stringo la mano ma non mi toccherò ne il naso ne la bocca! Le regole Covid sono molto rigide” mentre Paolo Bonolis aggiunge: “Addirittura? Ce ne sono parecchie (riferendosi alle regole del Covid-19 n.d.r) che seguiamo pedissequamente”.

Sull’argomento del Coronavirus in questi mesi Paolo Bonolis ha già fatto discutere molto. Il conduttore ha infatti partecipato a una partita di calcetto con presenti Flavio Briatore e Siniša Mihajlović, entrambi poi trovati positivi al Covid-19. Intercettato dal sito “Huffington Post” ha poi dichiarato: “Torniamo a interessarci di cose più serie, pensiamo al rispetto dell’altro e alla situazione che stiamo vivendo, una di quelle in cui c’è chi paga dazio e chi ne approfitta, chi la paga in prima persona e chi ne ricava solo vantaggi”.