All’anagrafe Federico Lauri, il parrucchiere dei vip, sta partecipando come concorrente al programma di Milly Carlucci, ‘Ballando con le Stelle’, dove si fa notare positivamente per le sue doti da danzatore.

Federico viene conosciuto dal grande pubblico dopo il suo programma su ‘Real Time’, dove inizialmente riceveva le clienti nei suoi saloni, ora invece gira l’Italia e da la possibilità ad ogni donna d’Italia di cambiare il proprio look. Nelle ultime settimane però lo vediamo anche concorrente nel programma della Carlucci, in onda il sabato sera, ‘Ballando con le Stelle’, Sembra che Lauri, in coppia con Anastasia Kuzmina, non sia poi così male nelle sue esibizioni ma uno dei giudici, Selvaggia Lucarelli, non ci vede chiaro.

Alla trasmissione di Serena Bortone, ‘Oggi è un altro giorno‘, Lauri dice che Selvaggia Lucarelli afferma che lui ha qualcosa da nascondere. Secondo lui la Lucarelli non ha il coraggio di fargli una domanda ben precisa che riguarda il suo orientamento sessuale, portando ad esempio la volta che gli ha chiesto di che segno zodiacale fosse.

Ovviamente la Bortone, da buona presentatrice ,introduce tutto con un discorso chiaro e conciso sul fatto che tutti sono liberi di fare ciò che vogliono. Federico però dice di non aver problemi a rispondere a questa domanda, anche rivolgendosi a Selvaggia. A questo punto la Bortone chiede e Federico risponde.

Il parrucchiere più noto d’Italia afferma: “io sono eterosessuale e non ho nulla da nascondere”. La risposta sembra chiara, ma la Bortone chiede anche perchè per la figlia che ha avuto con la moglie sono dovuti ricorrere alla fecondazione assistita. A questa domanda si vede Lauri un pò spiazzato ma afferma di essere ricorso, insieme alla moglie alla fecondazione assistita per problemi di salute e non per alte motivazioni.

Professiamo un mondo di libertà e soprattutto tutti puntiamo il dito contro il giudizio ed il pregiudizio. Questa però è solo la teoria perchè come in questo caso ci si veste da ‘giudici della corte’ e si fanno allusioni su qualcosa, solo perchè il vestito che porta da questa idea.