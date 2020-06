Nuovo palinsesto Rai, in autunno addio a "La Prova del Cuoco" sostituita da un nuovo programma della Clerici

Dal settimanale “Sorrisi e Canzoni TV” in edicola questa settimana è data per certa la cancellazione del programma di Rai 1 “La Prova del cuoco” che viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 11:45. La Prova del Cuoco condotta da Elisa Isoardi viene definitivamente cancellata e sostituita da un nuovo programma “La Casa nel Bosco” condotto da Antonella Clerici che si riprende la fascia oraria che ha occupato per anni.

Dalla Rai arriva la conferma del programma di Eleonora Daniele “Storie italiane“, dalle anticipazioni sembra che si potrebbe assistere al ritorno di Alessandro Greco con “zero e lode” già andato in onda e chiuso nel 2018 nonostante avesse degli ottimi ascolti. Questo nuovo gioco verrà trasmesso tutti i giorni su Rai 1 ed occuperà lo spazio che era assegnato a Caterina Balivo con il suo programma “viene da me” che ha deciso di abbandonare al termine di questa stagione.

Alla gestione del sabato pomeriggio è stato confermato Marco Liorni con il suo programma “ItaliaSì“. La Rai ha deciso di fare dei cambiamenti nella gestione de “La vita in diretta“, sembra che la Cuccarini non farà più parte del programma. A quanto pare a “La vita in diretta” ci sarà un solo presentatore, Alberto Metano. Lorella Cuccarini ha ottenuto (forse) lo spazio che occupava Francesca Fialdini dopo “Domenica In”.

Alla conduzione del programma domenicale di Rai 1 è stata riconfermata Mara Venier con il tuo programma “DomenicaIn“. Per quanto riguarda il day Time pomeridiano di Rai 2 è stata confermata la trasmissione “Detto Fatto” con la conduzione di Bianca Guaccero. A precedere la trasmissione “Detto Fatto” ci sarà Milo Infante con un nuovo talk-show.

Anche nella prima serata Rai ci saranno delle conferme e delle modifiche. Milly Carlucci tornerà in prima serata con il programma “Ballando con le stelle“. Assisteremo inoltre al ritorno della trasmissione “Tale e Quale Show” condotta da Carlo Conti mentre troveremo Amadeus impegnato alla conduzione del programma “I soliti ignoti” e un’altra conferma riguarda Flavio Insinna confermato alla conduzione del Game Show “L’Eredità” ed inoltre è in trattativa per condurre un nuovo programma musicale su Rai 1. Simona Ventura è in trattativa per condurre due nuove proposte televisive su Rai 2.