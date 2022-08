Nuova edizione di Pechino Express: le novità

Ascolta questo articolo

Pechino Express è arrivato e trasmesso su Sky con un cast talentuoso che si destreggia sulla rotta del Sultano, seguito con attenzione dal conduttore Costantino della Gherardesca e dal co-conduttore Enzo Miccio. Quali sono gli aggiornamenti previsti per la nuova edizione e chi si unirà al cast? Ecco alcune sorprendenti anteprime. Alcune di loro potrebbero sorprenderti, mentre altre no.

Dopo aver lasciato la Rai, Pechino Express è approdato su Sky con un’edizione strepitosa, vinta da Vittoria Cabello e Paride Vitale dopo un viaggio impegnativo e infido sulla Rotta dei Sultani. Come previsto, il passaggio dal pubblico alla pay-tv è stato accolto con una un’enorme quantità di reazione da parte degli spettatori sui social media, in particolare su Twitter, ma il numero di spettatori è diminuito.

Secondo le ultime anticipazioni di TvBlog, per rimediare a questo problema, la prossima stagione di Pechino Express potrà essere trasmessa in streaming direttamente in chiaro su Tv8. Intanto, un fan del programma in vacanza a Laos ha scoperto una bandiera rossa, tipica del programma, che indicava tappe o test per i partecipanti, lasciando intendere che la destinazione della nuova release sarebbe proprio questo Paese. Infatti, già nel 2013, durante la seconda stagione, Costantino guidava anche le coppie in Laos, lungo la strada dell’Obiettivo Bangkok, e quindi un ritorno alle origini in Thailandia non è da escludere, ed è un ottimo modo per vivere il patrimonio culturale del Paese.

C’è molto mistero che circonda il cast della nuova edizione di Pechino Express. Alcuni gossip suggeriscono che alcuni di loro potrebbero provenire da stagioni precedenti o da altri reality show. Nessuna delle coppie ha rilasciato alcuna informazione su se stessa, il che ha portato alcuni fan a essere molto curiosi.

Victoria Cabello ha dichiarato apertamente che sarebbe stata disposta a tornare nello show in un ruolo minore, solo per provare l’eccitazione di viaggiare di nuovo. Si dice che anche Alex Belli e Delia Duran potrebbero essere interessati a tornare con lo zaino in spalla per una nuova esperienza. Di recente, il personaggio televisivo Belli ha annunciato che si sarebbe preso una pausa dalla TV dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Tuttavia, sembra che questo tipo di format possa riuscire a convincerlo a ripensarci e rimanere nello show.