Non siamo più vivi – Netflix pronta per una seconda stagione?

Non siamo più vivi è una nuova serie horror sudcoreana approdata su Netflix Italia il 28 Gennaio, è basata su Now at Our School, un fumetto online pubblicato tra il 2009 ed il 2011.

La serie sta riscuotendo molto successo, scalando la classifica dei “più visti” di Netflix e sembra seguire esattamente lo stesso percorso della famosissima Squid Game, ed è proprio per questo che il pubblico comincia a chiedersi se sia già in lavorazione un sequel o se ci sia da parte di Netflix in cantiere un’idea.

Al momento nessuno si è pronunciato a riguardo, la serie è uscita da meno di un mese ma la storia sembra già essere conclusa.

La prima stagione e le motivazioni per un rinnovo



La prima stagione arriva a coprire l’intero arco narrativo del fumetto da cui è tratta, raccontando così l’intera storia scritta da Joo Dong-geun non dando un reale motivo per un possibile prolungamento ed una conseguente seconda stagione. L’unica motivazione che potrebbe spingere gli autori e Netflix a rinnovare la nuova serie coreana è il successo che sta avendo e i numerosi apprezzamenti da parte del pubblico, questo però potrebbe portare alcuni inconvenienti.

La stagione dovrebbe essere scritta ex novo, senza contare più sun una base che è quella del fumetto, e la realizzazione di una nuova serie richiederebbe un dispendio di denaro che, visto il successo della prima stagione, potrebbe non portare ai risultati sperati.

La possibile seconda stagione

Now At Our School è terminato, ciò significa che la storia raccontata nella prima serie di Non Siamo Più Vivi non può di certo essere continuata ma alcune speculazioni parlando di un possibile sequel che seguirebbe il filone di molte serie basate sulle epidemiee zombie. Estendere il luogo dell’epidemia, spostare la videocamera e raccontare un’altra storia, in un altro liceo, in un’altra città, e tenere il mirino su nuovi personaggi che affronteranno a loro volta le conseguenze di un virus che ha cambiato il mondo e che li costringerà a sopravvivere.

Nessuna notizia è ancora certa, il successo di Non Siamo Più Vivi è evidente ma si aspettano ancora notizie ufficiale da parte della casa di produzione.