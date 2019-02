Non Mentire, anticipazioni puntata del 3 marzo: Laura immobilizza Andrea

Prosegue il mistero intorno alla figura di Andrea che riesce a tenere nascosta la reale personalità sebbene Laura non abbia intenzione di arrendersi. Gli spoiler dell’ultima puntata svelano che Laura si troverà alle prese con una scoperta pronta a scombussolare la vita della donna dopo aver saputo la verità intorno alla sorella maggiore.

La professoressa si renderà conto della relazione extraconiugale tra Tommaso e Caterina al punto che Laura vedrà crollare le proprie certezze. Il Baioni ha un ruolo rilevante all’interno della storia di Laura e Andrea perché si è trovato coinvolto in questa vicenda drammatica. Continueranno a prevalere i segreti e i pericoli delle relazioni e la Nardini capirà di non potersi fidare di nessun’altra persona se non di se stessa.

Laura si allontana dalla sorella dopo aver scoperto la verità

La giovane donna non fermerà i piani e vorrà procedere per la sua strada pur di dimostrare la colpevolezza del chirurgo che riuscirà a scampare alle accuse. Tommaso, però, spiegherà di non poterle dare un aiuto concreto e l’uomo dovrà fare i conti con la sospensione del servizio dopo aver fatto una perquisizione in casa Molinari.

Laura (Greta Scarano) deciderà di andare a vivere da sola tenendosi distante dalla sorella e lo stesso percorso sarà intrapreso da Leo venuto a conoscenza del tradimento della moglie. Vanessa, invece, si dirà sicura del fatto che Andrea sia uno stupratore seriale e capirà di essere stata la vittima più recente del medico. L’ispettore farà i conti con uno stordimento e presenterà dei segni di violenza.

L’Alaimo, una volta capita la colpevolezza della donna, scoprirà di non avere le prove per incastrare l’uomo. Nel frattempo Laura riuscirà a trarre Andrea in una trappola al punto che lo immobilizzerà ma il chirurgo riuscirà a sopraffare la Nardini. Infine il Molinari sarà arrestato ma passeranno alcuni mesi per il rilascio dell’uomo che potrà contare sulla mancanza di prove certe.