Non è l’Arena: saluto di Massimo Giletti con parole d’addio

L’inizio della stagione estiva si traduce nella fine della stagione televisiva; ogni programma televisivo si trova a concludere le proprie consuete puntate per ritornare a Settembre della stagione successiva. E la rete televisiva La7 non è da meno, tanto che anche programmi che sono fiore all’occhiello della rete di intrattenimento si ritrovano a concludere il ciclo stagionale, come per l’appunto il famoso programma “Non è l’Arena“. Di fatto è stata trasmessa il 9 Giugno l’ultima puntata per poi dare appuntamento ai telespettatori al prossimo Settembre.

Il programma in questione è condotto da Massimo Giletti, diventato un caposaldo indiscusso del format televisivo; Giletti ha sempre mostrato professionalità e bravura nel portare avanti un programma di un certo spessore come “Non è l’Arena” ma, a quanto pare, le cose sembrano prendere una piega diversa già dal prossimo Settembre.

Stando a quanto trasmesso nell’ultima puntata del programma – arrivati ai momenti dei saluti per la chiusura estiva – pare che Giletti si sia lasciato andare in frasi che apparivano come un senso di addio, quasi a dover lasciare la conduzione del programma.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, pare che a Settembre sia possibile rivedere Giletti di nuovo sulle reti Rai, quindi questo lascia presagire che la conduzione del programma attualmente in onda su La7 nella prossima stagione non sarà affidata a Giletti. Alla fine della puntata infatti il presentatore afferma: “La nostra Arena qui l’ho chiamata Non è l’Arena. Ringrazio gli ospiti in studio” – continuando – “io non so dove ci vedremo la prossima stagione televisiva, so solo che qui a La7 ho vissuto molto bene. Ad maiora“.

Parole insomma che lasciano poco spazio all’interpretazione; secondo i rumors infatti pare che Giletti possa addirittura ritornare alla Rai e condurre in prima serata della domenica sera, spazio lasciato libero da Fabio Fazio con il suo programma “Che tempo che fa“. Il sospetto dunque che la puntanta del 9 Giugno in onda su La7 sia stata l’ultima di Giletti non appare poi una tesi cosi aleatoria; con ogni probabilità a Settembre sarà possibile vederlo sulle reti Rai.