Non è l’Arena, ritorna Pamela Prati che avrà uno scontro con Roberto D’Agostino

Il caso Pamela Prati nei mesi scorsi è stata una delle notizie di gossip più chiacchierate in Italia. L’ex primadonna del “Bagaglino” sarebbe stata vittima di un raggiro sentimentale, poiché ha più volte annunciato nelle varie trasmissioni, tra cui “Verissimo“, il suo matrimonio con l’imprenditore Mark Caltagirone.

Solamente grazie ad alcune indagini fatte da “Dagospia“, si è scoperto che in realtà Mark Caltagirone non esiste. Di questa telenovella si è parlato frequentemente da Barbara D’Urso negli studi di “Live – Non è la D’Urso“, dove oltre la Prati sono state ospitate anche Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, entrambe le agenti della showgirl.

Il caso Pamela Prati non si placa

Quest’anno Barbara D’Urso sembra aver virato su altri argomenti, ospitando solamente una manciata di volte Eliana Michelazzo. Pamela infatti pare abbia deciso di confessare tutta la verità da Massimo Giletti, poiché nel mese di settembre è stata già negli studi di “Non è l’Arena” su LA7.

Ma le novità non sono finite qui. Infatti secondo Massimo Falcioni di “Blogo” Pamela Prati è attesa nuovamente negli studi di LA7 dove sarà protagonista di uno scontro televisivo molto interessante: “Pamela Prati torna a Non è l’Arena. Ma stavolta si ritroverà di fronte Roberto D’Agostino, il fondatore del sito Dagospia che settimana dopo settimana ha scoperchiato il bluff legato al finto matrimonio con l’inesistente Mark Caltagirone.La showgirl si riaffaccia da Massimo Giletti a distanza di quasi un mese. Fu infatti proprio la Prati a inaugurare la nuova stagione del programma di La7 il 22 settembre scorso”.

Per il momento altri dettagli sul doppio confronto tra Roberto D’Agostino e Pamela Prati sono completamente segreti. Non va accantonata l’idea che negli studi possano esserci anche Eliana Michelazzo o Pamela Perricciolo, con entrambe desiderose di svelare tutta la verità al pubblico italiano.