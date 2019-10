Non è l’Arena, Pamela Prati ritorna a parlare di Mark Caltagirone: "Sono stata una cretina"

Nell’ultima puntata di “Non è l’Arena“, il talk show di LA7 condotto da Massimo Giletti, è avvenuto il tanto atteso scontro tra Pamela Prati e Roberto D’Agostino. L’ex primadonna del “Bagaglino”, negli ultimi mesi, ha fatto parlare molto del matrimonio mai avvenuto con Mark Caltagirone.

Ad indagare su queste nozze è stato proprio Roberto D’Agostino sul sito “Dagospia“, svelando i dettagli su questa truffa. Infatti, proprio grazie alle sue numerose indagini, si viene a scoprire della non esistenza di Mark Caltagirone, che secondo il direttore sarebbe stato creato, insieme alla complicità di Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, per portare in auge nuovamente il nome della Prati.

Lo scontro tra Pamela Prati e Roberto D’Agostino

Come riporta testualmente il sito “Adnkronos“, Pamela Prati ritorna a parlare della sua vecchia storia d’amore con Mark Caltagirone con un pizzico di nostalgia: “Quando riascolto la sua voce mi commuovo. Ho sognato e mi sono innamorata non del nulla, ma di lui, della sua voce, dei suoi messaggi che ci mandavamo tutto il giorno in continuazione. Sono stata ingenua, cretina”.

Roberto D’Agostino invece non usa mezzi termini, dichiarando che Pamela Prati è stata una complice in questa assurda vicenda: “La storia di Pamela Prati è la spia di quello che è diventata la celebrità contemporanea. Una volta c’erano gli attori che raccontavano delle storie appassionate poi è successo qualcosa quando è iniziato Uomini e Donne”. La showgirl dichiara di aver mentito solamente per difendere la sua famiglia

Roberto D’Agostino ritiene che lei abbia deciso di creare questa finta relazione perché il suo personaggio ormai si trova sul viale del tramonto e per superare poi i suoi problemi con dei debiti fatti al bingo. Pamela Prati smentisce ogni accusa, dichiarando di non aver nessun problema con il gioco d’azzardo. Queste dichiarazioni poi vengono confermate anche dall’avvocato Lina Caputo, sottolineando che la sua cliente ha avuto solamente un debito con lo Stato già risolto.

Pamela Prati attacca anche Barbara D’Urso, dichiarando che negli studi di “Live – Non è la D’Urso” non ha avuto nessuna opportunità di dire un suo parere su questa storia. Proprio per questo motivo accusa la conduttrice di aver approfittato della situazione per registrare degli ascolti molto importanti.