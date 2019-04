Non è l’Arena, Flavio Briatore spara a zero contro la fashion blogger Chiara Ferragni: “Milionari senza fare niente”

Flavio Briatore è stato ospite a Non è l’Arena nella puntata di domenica 14 aprile 2019 dove ha voluto commentare negativamente la fashion blogger Chiara Ferragni e tutti coloro i quali hanno seguito la sua masterclass inerente al make up sul suo profilo Instagram. L’imprenditore ha sparato a zero contro la moglie di Fedez dopo aver visto un video su di lei e il suo comportamento troppo semplice.

Per Flavio infatti i social network darebbero troppa importanza a “nuovi vip” ma soprattutto a tutte quelle star che, in questi anni, sono diventate famose grazie al web. Secondo l’imprenditore invece, bisognerebbe interessarsi principalmente a chi ce la fa creando una sua impresa o un suo progetto e in questa fascia non rientrerebbe sicuramente Chiara Ferragni.

La moglie di Fedez, come ben sappiamo, è diventata famosa inizialmente su Instagram per poi arrivare addirittura a creare un suo brand di abbigliamento e collaborando altresì con molte aziende famose. Sui social migliaia di giovani la seguono da sempre e sembra che a breve uscirà anche un suo documentario dove la blogger spiegherà la sua ascesa alla popolarità.

Briatore invece, ospite da Massimo Giletti, ha voluto puntare il dito contro le masteclass di make-up di Chiara Ferragni dove moltissimi ragazzi sembrano spendere addirittura dai 400 ai 650 euro per capire quali prodotti usa e come si trucca la famosa influencer. “Intanto voglio capire chi dà i 650 euro a ‘sti d….i. Tutti sognano di diventare milionari senza fare un ca…, senza lavorare“ ha infatti chiosato Briatore.

“Trenta anni fa vendevano l’aria di Alassio e c’era chi la comprava. Io vorrei vedere un imbianchino, un ragazzo che è riuscito a fare impresa. Queste cose succedono a una persona, non puoi pensare che succeda anche a te. Diventa un modello di niente. Tutti questi social media ti distolgono dal lavoro vero“ ha concluso serafico l’imprenditore.