"Non è l’Arena", Corona spara a zero sulla Gregoraci: "Prima un contratto con Matteo Cambi, poi incontrò Briatore"

Nella scorsa puntata di “Non è l’Arena” Fabrizio Corona non ha deluso i telespettatori e ha sganciato le sue bombe di gossip destinate, come al solito, a far discutere molto. Davanti ad un Massimo Giletti che prontamente si è dissociato dalle sue dichiarazioni, ha parlato abbondantemente di Elisabetta Gregoraci rivelando un particolare nel passato della showgirl.

Attualmente rinchiusa nella Casa del “Grande Fratello Vip” la Gregoraci è stata al centro del gossip per un contratto che sarebbe stato stipulato tra lei e Flavio Briatore ai tempi della loro relazione. Non solo, è anche trapelato un accordo tra i due che le vieterebbe di rendere pubblica ogni sua attuale relazione sentimentale. Questo ha anche frenato la sua conoscenza con Pierpaolo Pretelli, causandole non pochi grattacapi con l’ex velino che invece pretenderebbe di vivere liberamente quello che sembra stia nascendo tra loro.

“Non è l’Arena”, Fabrizio Corona parla del suo libro

Fabrizio Corona, dicevamo, davanti alle telecamere di La7 ha portato alla luce un altro contratto, questa volta tra la Gregoraci e Matteo Cambi, il fondatore del marchio Guru. L’ex re dei paparazzi è arrivato in trasmissione e ha presentato il suo nuovo libro “Io sono Dio” spiegando la scelta di questo titolo così forte: “Io sono dio perchè sono entrato in questo sistema marcio, io volevo vendicare mio padre, nel mondo che comanda, della gente normale che lavora non gliene frega niente a nessuno. Il mondo a cui mi voglio affacciare ora non è quello delle vallette o del gossip, ma quello degli intellettuali. Mio padre ha una storia incredibile, è stato il più grande giornalista italiano“.

Quando poi Giletti gli chiedde conferma del fatto di aver presentato la Gregoraci a Flavio Briatore, Corona risponde con un secco: “Briatore non è un esempio, uno che parla dei problemi economici in Italia e poi non paga le tasse in Italia non è un esempio, ma rappresenta l’essenza del mio libro“.

Racconta poi che la Gregoraci – che definisce “una ragazza semplice, e mi fermo qui” – aveva firmato un contratto con Matteo Cambi, ma subito dopo il fondatore della Guru uscì di scena e sparì nel nulla. Elisabetta si ritrovò sola e disperata e poco dopo ci fu l’incontro con Briatore in un hotel di Milano. Lui la portò fuori a cena e purtroppo nel giro di poco tempo scoprì di avere un tumore. A questo punto la Gregoraci gli restò accanto e lo aiutò molto. Per concludere Corona commenta la loro relazione con poche ma esaustive parole: “Come ho detto, Briatore è passato da Portocervo con l’élite imprenditoriale all’andare con la sua barca in Calabria, con la famiglia Gregoraci, la lasagna e la pasta al forno”.