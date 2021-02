"Non è l’Arena", Asia Argento senza freni: "Ti infilo il tacco in bocca"

L’altra sera a “Non è l’Arena”, il programma di approfondimento culturale condotto da Massimo Giletti su La 7, i telespettatori hanno assistito attoniti a un feroce botta e risposta tra Pietro Senaldi, direttore del settimanale “Libero”, e Asia Argento, controversa attrIce figlia del regista Dario Argento. Argomento della puntata erano ancora una volta le vicende legato all’imprenditore Alberto Genovese, accusato di aver drogato e violentato alcune ragazze appena maggiorenni nel corso delle sue celebri feste a base di alcol e coca.

Pietro Senaldi era presente in trasmissione per difendere il suo giornale, “Libero”, accusato di aver in un certo senso solidarizzato con Genovese e con quelli come lui, avendo affermato in vari articoli che se le ragazze assumevano stupefacenti e poi si chiudevano in camera con qualcuno strafatto, rischiavano “la malaparata”. Contro questa posizione quanto meno discutibile, in studio si sono pronunciate alcune donne, tra cui appunto Asia Argento.

Asia Argento si scaglia con violenza contro il giornalista Senaldi

La figlia di Dario Argento – che, com’è noto, ha contribuito a dar vita al movimento “Me, too” in difesa delle donne abusate, avendo lei stessa subito e denunciato gli abusi del produttore di Hollywood Jeffrey Epstein (poi condannato e morto nel 2019) – si è scagliata con forza contro questo modo di vedere le cose, affermando che la droga non c’entra, che ogni ragazzo o ragazza ha diritto di divertirsi come vuole e che questo non autorizza nessuno ad abusare di lei.

La replica di Senaldi non si è fatta attendere. “Weinstein ti ha arricchito, salvo dire dopo dieci minuti che ti ha stuprato!”, ha tuonato il giornalista, che poi ha definito uno “stupro all’intelligenza” l’affermazione che la cocaina non c’entra nulla in questi casi e ha dato della violenta alla Argento, che ad un certo punto non ci ha visto più.

“Devi stare zitto! Hai rotto le p….e a tutte le donne”, ha tuonato l’attrice. E ancora, sempre rivolgendosi al direttore di Libero, la Argento ha urlato, provocatoria: “Sì, sono molto violenta! Ti infilo il tacco in bocca come in un film di Dario Argento”. Fortunatamente Asia Argento era in studio, mentre Pietro Senaldi era in collegamento dalla redazione del suo quotidiano: viceversa, il rischio che la lite finisse davvero in rissa era concreto.