"Non è l’Arena" anticipazioni, Massimo Giletti parlerà del caso di Pamela Prati: "Ci sono dei documenti inediti"

Nella giornata del 22 settembre andrà in onda la prima puntata di “Non è l’Arena“, programma televisivo italiano in onda su LA7 e condotto da Massimo Giletti. Quest’ultimo, dopo alcune voci che l’hanno accostato in Rai, ha deciso a sorpresa di restare sul canale televisivo diretto da Urbano Cairo.

L’obbiettivo di “Non è l’Arena“, in onda tutte le domeniche, è quello di sconfiggere la dura concorrenza di “Che tempo che fa” e “Non è la D’Urso“, due dei programmi più seguiti trasmessi rispettivamente sulla Rai e Mediaset. Per farlo, Massimo Giletti ha deciso sin da subito nell’invitare personaggi molto chiacchierati durante gli scorsi mesi.

L’intervista a Pamela Prati

Nella prima puntata del talk show di LA7, in onda domenica 22 settembre, ci sarà l’ex primadonna del “Bagaglino” Pamela Prati. Ovviamente, come ci si poteva aspettare, la donna parlerà del matrimonio mai realizzato con Marco Caltagirone. Infatti, grazie ad alcune indagini, si è scoperti della non esistenza del presunto imprenditore.

Durante la presentazione di “Non è l’Arena” al Maxxi di Roma Massimo Giletti dichiara: “Ci occuperemo del Prati gate, ma lo faremo alla nostra maniera con l’intervista a lei che non parla da mesi ma anche con un’inchiesta su questa clamorosa fake news che ha trasformato l’assenza in un’enorme presenza mediatica. Ascolteremo la sua versione ma mostreremo importanti documenti inediti”.

Più che a scoprire la verità, Massimo Giletti vuole capire come si è potuto tenere in piedi questa storia, basata su finzione e bugie. Il suo vero obbiettivo è scoprire per quale motivo la televisione italiana fa diventare delle notizie poco importanti come un nutrimento televisivo. Per realizzare il suo obbiettivo ha deciso proprio di ospitare Pamela Prati.

In molti gli fanno notare che in passato ha sempre ammesso di non volersi occupare della vicenda legata a Pamela Prati, ma Massimo Giletti ci tiene a sottolineare che dietro a questa storia si nasconde un modo di fare televisione senza regole, dove si sacrifica praticamente tutto per audience.

Oltre alla vicenda legata a Pamela Prati, negli studi di LA7 c’è anche Matteo Renzi, senatore del nuovo partito politico “Italia Viva“. La pagina di cronaca sarà dedicata invece al caso Bibbiano, con un collegamento in diretta dalla piazza del paese con alcune testimonianze in esclusiva.