Non è la D’Urso, la Lecciso invita Romina Power per un confronto: provocazione o autentico desiderio di riconciliazione?

Loredana Lecciso, giornalista ed ex compagna di Al Bano Carrisi, è tornata a far parlare di sè per essere stata ospite del talk show di Canale 5 “Live – Non è la D’Urso”, dove si è messa a confronto con i 5 sferati e lanciato una proposta clamorosa a Romina Power, cioè quella di incontrarsi e deporre finalmente l’ascia di guerra.

Nonostante gli sforzi per far andare d’accordo tutti i componenti della loro famiglia allargata, le cose non sono andate per il meglio. Le due ex rivali in amore non hanno alcun rapporto, anche se Loredana ha sempre messo una buona parola per trovare un punto d’incontro e riconciliarsi, per il bene di tutti, ma soprattutto di Al Bano.

Loredana invita Romina per un confronto

Mentre Romina nei mesi scorsi sembra sia scappata da un noto albergo romano perché venuta a conoscenza che anche Loredana era presente, la Lecciso invece non molla e rilancia la possibilità di un incontro tra le due per chiarirsi una volta e per tutte. Nel corso dell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso, Loredana si è sottoposta alle sferzanti critiche degli sferati, quindi ha lanciato un messaggio alla Power, cioè quello di avere un confronto nell’ascensore.

L’ascensore di Live – Non è la D’urso è una sorta di zona franca dove vengono rinchiusi – per poco – gli ospiti, per ricevere delle sorprese ma anche avere la possibilità di chiarirsi. Sono in tanti ora a domandarsi se Romina Power accetterà l’invito della Lecciso, anche se in tanti leggono questo appello come l’ennesima provocazione che ha fatto la Lecciso alla cantante.

Loredana Lecciso su Romina Power ha detto: “Io non ho nulla contro Romina. Lei è la mamma dei fratelli dei miei figli e io sono la mamma dei fratelli dei suoi figli: da parte mia ci sarà sempre rispetto nei suoi confronti“. La fine della relazione tra la Lecciso e Al Bano non è stata a causa di Romina – così come sempre è stato ipotizzato dai fan della coppia – bensì da altro tipo di problemi che però Loredana non ha voluto precisare.