Non è la D’Urso, Fabrizio Corona chiede scusa a Barbara D’Urso: "I figli vanno lasciati fuori"

Arriva il fatidico incontro tra Fabrizio Corona e Barbara D’Urso. La conduttrice, nella giornata del 13 marzo, ha condotto su Canale 5 la sua nuova trasmissione in prima serata. Qualche ora prima, negli studi di “Pomeriggio Cinque“, aveva annunciato la presenza dell’ex re dei paparazzi a “Live – Non è la D’Urso” per ascoltare le sue scuse.

Barbara D’Urso e Fabrizio Corona hanno chiuso ogni tipo di rapporto nel 2013. La conduttrice infatti ha dichiarato che l’ex fotografo dei vip ha preso la faccia di suo figlio e l’ha messa in prima pagina facendo credere che quello che aveva in mano fosse uno spinello.

Le parole di Fabrizio Corona

La conduttrice ha centrato il suo obiettivo, ottenendo le scuse pubbliche da parte del personaggio televisivo. Quest’ultimo infatti sembra essere cambiato dopo la clip registrata a Riccardo Fogli per “L’Isola dei Famosi“. In quella circostanza infatti Fabrizio ha voluto ribadire all’ex componente dei Pooh che sua moglie, Kerin Trentini, l’avrebbe tradito, accusandolo letteralmente di essere un “cornuto”.

Fabrizio Corona, di fronte a Barbara D’Urso, chiede scusa: “Tra le tante cose che ho sbagliato sono stati molti atteggiamenti che ho avuto nei tuoi confronti perché per primo a sbagliare con te sono stato io. E innanzitutto credo che quando ci si batte le persone che vanno lasciate fuori sono i figli che non riguardano la nostra vita. Quindi oggi mi dispiace e ti voglio chiedere scusa soprattutto per tuo figlio”. La conduttrice dichiara di aver accettato il suo perdono, ma non sa se lo farà anche il figlio.

Infine, cita anche il caso di Riccardo Fogli: “Da un punto di vista professionale il mio intervento era giustificato. Dal punto di vista umano penso che sia stata una grossa cattiveria nei confronti di un uomo che sta soffrendo. E chiedo ancora scusa e non mi vergogno a chiederlo perché ho sbagliato”.

Da queste dichiarazioni, Fabrizio Corona sembra essere davvero maturato. In tanti sperano che abbia deciso di mettere la testa a posto soprattutto per il figlio Carlos Maria.