Non Disturbare, Paola Barale parla di Raz Degan: "Non volevo la separazione"

Nell’ultima puntata di “Non disturbare“, il talk show di Rai 1 condotto da Paola Perego, hanno rilasciato una intervista l’ex calciatore Totò Schillaci e Paola Barale. Quest’ultima, tra i tanti argomenti che ha toccato, parla anche del suo ex compagno Raz Degan, con cui è stata per circa 13 anni prima di lasciarsi.

L’ex conduttrice di “Buona Domenica“, interrogata da Paola Perego, ha voluto parlare del momento più difficile della sua vita: “È stato sicuramente quando è finita l’ultima relazione con il mio fidanzato. È stata una cosa che io non volevo. Lasciare andare una persona a cui vuoi molto bene è difficile”. Ammette comunque che questa loro decisione sia stata una prova di grande maturità per tutti.

Paola Barale quindi fa capire di provare ancora un forte rispetto nei confronti del suo ex fidanzato Raz Degan. I due hanno fatto coppia fissa nel 2002, e seppure la loro relazione non è stata sempre rosa e fiori, sono ritornati insieme più volte. La separazione ufficiale avvenne nel 2015. In quella circostanza la Barale, con un post su Facebook, ha messo la parola fine alla loro storia d’amore.

Spesso, durante il loro rapporto, hanno dichiarato di non voler figli. Non si conoscono i motivi dietro a questa decisione, ma la Barale, intervistata da Paola Perego a “Non Disturbare“, non si dichiara pentita per questa sua scelta: “Io non ho questa necessità, se devo dirti la verità. Credo di non aver fatto figli perché non ho mai avuto la persona che mi ha anche un po’ invogliato”. L’unico che voleva figli era l’ex marito Gianni Sperti, ma per una serie di circostanze i suoi desideri non sono stati realizzati.

Infine, Paola Barale stuzzicata ancora dalla conduttrice, ammette di non aver paura che con il passare degli anni possano mancarle i figli e pentirsi di non averne messo al mondo con nessuno dei suoi ex compagni.