"Non disturbare", le lacrime di Rita Dalla Chiesa

Nella terza puntata della nuova edizione di “Non disturbare“, la trasmissione che va in onda in seconda serata condotta da Paola Perego, uno degli ospiti è stata Rita Dalla Chiesa, la quale si è confessata a cuore aperto, scoppiando in lacrime e raccontando episodi importanti della sua vita privata alla conduttrice.

Rita Dalla Chiesa ha ricordato un episodio, un fatto che l’ha segnata profondamente, la scomparsa del padre, il Generale Alberto Dalla Chiesa. Rita lo ricorda con queste parole: “Da mio papà ho ereditato il senso della giustizia, della patria e dell’appartenenza alla propria terra”. Rita ricorda il padre come un uomo che ha sempre lottato contro la mafia, senza mai arrendersi o scendere a compromessi. Un uomo che era sempre lontano e che infatti ha visto il fratello solo dopo un anno.

Inoltre, ricorda che sua mamma lo amava tantissimo al punto che lo seguiva ovunque in televisione, in quanto temeva che qualcuno potesse fargli del male. Commossa, la Dalla Chiesa ammette di non avere più paura della mafia proprio per quello che hanno fatto al padre. Oltre alla scomparsa del genitore, ricorda anche la perdita dell’adorata mamma e del fatto che la sua dipartita sia stato uno shock per il quale non si è resa conto e in seguito al quale non ha pianto.

Oltre al ricordo di persone care e fondamentali ha parlato anche di se stessa, della sua vita e del fatto che una delle sue più grandi paure sia quella di perdere la memoria mentre invecchia e, quindi, non riuscire più ad affidarsi a cose belle come i ricordi che la tengono in vita e le rammentano cose piacevoli e meno piacevoli.

La puntata andata in onda ieri di “Non disturbare” è stata densa di emozioni e di lacrime. Non solo la Dalla Chiesa si è commossa, ma anche Guillermo Mariotto, l’altro ospite, oltre alla stessa Paola Perego che si è emozionata varie volte nel corso delle interviste. La stessa Rita Dalla Chiesa, alla fine, rivela quanto dicono di lei i telespettatori: “Tanti anni fa so che molti telespettatori dicevano: ‘Rita Dalla Chiesa mi piace, ma ha sempre gli occhi tristi’… era inevitabile, dopo tutto quello che mi era successo”.