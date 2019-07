Non Disturbare, le confidenze di Cristiano Malgioglio e le parole per Paola Perego

Cristiano Malgioglio, celebre cantautore sicialiano e opinionista del reality show di Canale 5 “Grande Fratello”, è stato ospite della prima puntata del fortunatissimo format di Rai 1 “Non Disturbare“, dove si è raccontato a cuore aperto, mostrando tutte le sue fragilità alla bravissima conduttrice Paola Perego.

Il ritorno della moglie di Lucio Presta in tv avviene con due interviste eccezionali: la prima con il celebre paroliere, che tanto ha fatto parlare di sè negli ultimi mesi a causa delle continue querelle con Francesca De André, poi con l’ex modella Elena Santarelli, che si è raccontata a cuore aperto, rivelando ulteriori inediti riguardanti la malattia del figlio Giacomo.

Malgioglio e le parole per Paola Perego

Cristiano Malgioglio sta vivendo da anni ormai un momento televisivo molto fortunato, anche grazie alla sua passata partecipazione al “Grande Fratello Vip”, dove ha fatto divertire con le sue gag, che lo hanno incoronato come la “Regina Malgy“; ed anche nel corso dell’intervista a “Non Disturbare” Malgioglio ha dimostrato tutta la sua simpatia e la sua spontaneità.

Come raccontato a Paola Perego, per Malgioglio però non sono state tutte rose e fiori, il suo inizio di carriera è stato difficile e pieno di occasioni perse e di porte chiuse; poi il momento del riscatto che dura fino ad oggi. Malgioglio però ha voluto raccontare ai telespettatori anche dei fatti molto privati e delicati, come quello della scoperta del melanoma.

Prima di mettersi in viaggio per il Brasile, il cantautore si accorse mentre faceva la doccia della presenza di un neo anomalo sulla gamba, da qui la visita medica che gli ha dato la diagnosi che non avrebbe mai voluto sentire: melanoma. Paola ha poi chiesto a Cristiano se ha paura della morte, domanda a cui il cantautore ha replicato di non avere assolutamente paura ormai e quindi ribadisce il desiderio di voler essere felice.

I ricordi dolorosi continuano poi con il triste racconto della recente perdita del padre, della madre e della sorella del cantautore. Anni difficili che lo hanno portato nel vortice della depressione, in tal senso le sue parole: “Ho avuto due anni di angosce terribili e ho avuto una forte depressione. La prima volta con la scomparsa di mia madre, perché mia madre è stata una donna troppo importante nella mia vita, era il pilastro della mia vita”.

Paola Perego non ha potuto giocare un po’ con l’incredibile quantità di vestaglie che possiede Malgioglio, così il cantautore decide di regalarle una delle due che ha indossato; poi il consueto messaggio audio per la conduttrice, in cui Malgioglio ha ringraziato Paola per il bel momento di confidenze avuto con lei, dove lui avrebbe potuto ricamare, lei magari avrebbe fatto l’uncinetto, come due comari. Quindi la conclusione finale: “Se fossi etero, amore, avrei voluto una donna come te!“.