"Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino", la serie su Amazon Prime dal 7 maggio

Dopo il grande successo che ha riscosso il libro “Noi ragazzi dello zoo di Berlino” uscito nel 1978 e scritto da Christiane F che raccontava la sua vita alle prese con la droga sino al film del 1981, ora è in arrivo la serie dal 7 maggio su Amazon Prime Video. Una serie che, secondo i bene informati, sicuramente lascerà sbalorditi e stupefatti. Vediamo di cosa si tratta e il cast.

Il nuovo adattamento del libro di Christiane F. che arriva appunto sulla piattaforma di Amazon Prime Video con ben 8 episodi che racconta la vita della protagonista e autrice del libro, Christiane F, appunto, dei suoi amici e della loro vita dissoluta a base di droghe, prostituzione e molto altro. Una serie diretta da Philipp Kadelbach e co-prodotta da Constantin Television e Amazon Prime Video che la manda in onda.

Un adattamento in chiave moderna dopo il film del 1981 che è possibile vedere sempre sulla piattaforma di Prime Video. Una serie che, lungo gli 8 episodi, segue le storie, le vicende di Christiane e dei suoi amici alle prese con la dipendenza da droga e dalla prostituzione per comprarsi le dosi. Una serie che racconta di una storia che ha sconvolto tantissime generazioni e che parla degli amici della protagonista, ovvero Stella, Babsi, Bennom, Michi e Axe.

Sono giovani che vivono in un mondo in cui nessuno, a partire dagli insegnanti sino ad arrivare ai genitori non li comprende. Trascorrono le notti disinibiti, senza freni e regole. Un modo di vivere che li trascina sempre più al punto che rischiano di dividersi tra loro e spezzare quel legame che da tempo li unisce.

