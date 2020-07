New Amsterdam: la serie con Ryan Eggold è stata rinnovata per altre tre stagioni

David Schulner, produttore esecutivo della serie, in una recente intervista rilasciata a Tv Guide ha svelato che New Amsterdam 3 ci sarà, e non solo, dato che la fiction è stata rinnovata già per tre nuove stagioni. Le prime anticipazioni a proposito di quello che accadrà in questa nuova stagione di New Amsterdam sono già trapelate e i fan della serie che si aspettavano la nascita della storia d’amore tra Max Goodwin e la dottoressa Helen Sharpe rimarranno delusi, almeno per il momento, dato che Schulner ha svelato che le intenzioni sono quelle di far cadere la donna tra le braccia del collega Cassian Shin.

Proprio Cassian anche in questa nuova stagione si scontrerà più volte con Max, per via della loro divergenza di vedute circa la missione di un medico. Al centro della trama ci saranno poi anche diverse storie legate alle ingiustizie che sono presenti quotidianamente all’interno del sistema sanitario: prima tra tutti, Max si troverà a fronteggiare l’avidità di coloro che pensando prima al proprio profitto e ai propri interessi piuttosto che alla salute dei pazienti.

Come è accaduto per molte altre fiction e serie tv pensate prima dello scoppio della pandemia da Coronavirus, anche la fiction New Amsterdam si è trovata di fronte al problema di dover rivedere totalmente o in gran parte le scene e le trame pensate prima della scoperta del virus.

Lo stesso Schulner ha svelato che le priorità degli autori cambieranno radicalmente da questo momento e che i piani per la terza stagione dovranno essere completamente riveduti.

Il mondo in cui ci siamo trovati a vivere in questi ultimi è drasticamente cambiato rispetto a prima e le libertà si sono ridotte notevolmente, per auto anche la trama della fiction dovrà adattarsi a ciò che vediamo ogni giorno proprio per non risultare falsa. Per quanto riguarda invece il cast, dovrebbe rimanere invariato: nuovi personaggi al momento non sono infatti previsti.