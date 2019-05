New Amsterdam: anticipazioni finale di stagione del 2 giugno

Domenica 2 Giugno verranno trasmessi su Canale 5 gli ultimi tre episodi della prima serie di New Amsterdam intitolati rispettivamente “Come previsto”, “Questa non è la fine” e “Luna”. Si prospetta un finale di stagione ricco di sorprese che porterà nel primo episodio Max Goodwin a vacillare a causa del cancro implacabile che lo sta debilitando e rendendo scontroso nei confronti degli altri; il dottor Reynolds sarà uno delle principali vittime a pagarne le spese tant’è che penserà di dimettersi ma a questo punto la dottoressa Helen Sharp accortasi della situazione, proverà a capire cosa sta succedendo al direttore sanitario.

La Sharp come amica consiglierà a Max di decidere se combattere il cancro o lascarsi andare visto che sta peggiorando e a questo punto la dottoressa Stauton proporrà a Goodwin una terapia più forte che lo renderà consapevole di poter morire visti gli effetti, tuttavia, deciderà di accettare.

Nel secondo episodio, finalmente le cure di Max inizieranno a funzionare anche se lo renderanno più debole, nel frattempo continuerà a fare il medico e a cercare un modo per far sapere ai cittadini che al New Amsterdam ci si può curare gratuitamente anche se il Consiglio non prenderà affatto bene questa notizia. La Sharp in tanto avrà una discussione con Panthaki ma poi lui le proporrà di andare insieme a Bruxelles.

Per quanto riguarda l’ultimo episodio, Helen tornerà ad essere nuovamente il medico curante di Max promettendogli una cura che nuova stoppando questa più aggressiva anche se Panthaki non reagirà bene non pensando che potrebbe aiutare il direttore sanitario come lui ha sempre fatto con tutti.

Intanto la dottoressa Lauren Bloom dopo il periodo di pausa dall’ospedale, tornerà ma solo per dare le sue irrevocabili dimissione, tuttavia, non trovando Goodwin in ospedale, deciderà di raggiungerlo a casa sua. Recatasi li, troverà Max ricoperto di sangue, Georgia ha avuto un emorragia va operata subito ma nel frattempo insieme cerceranno di darle un primo soccorso. La moglie di Goodwin inizierà ad avere le contrazioni e la bambina andrà fatta nascere poichè entrambe sono in pericolo di vita. Helen nel frattempo non riuscirà a raggiungerli poichè si trova bloccata in mezzo al traffico. Finalmente la piccola Luna nascerà anche se Georgia si ritroverà in fin di vita anche se fortunatamente i soccorsi arriveranno giusto in tempo.

Helen e Lauren finalmente riusciranno a far pace ma purtroppo nel tragitto per andare all’ospedale, un mezzo all’incrocio taglierà la strada all’ambulanza facendo finire Bloom a terra in arresto cardiaco e priva di conoscenza. La famiglia Goodwin starà bene ma l’episodio si concluderà con un telo bianco su un corpo. Per sapere se si tratta di Helen o Lauren non resta che aspettare la seconda stagione.