"New Amsterdam 2" torna su Canale 5: anticipazioni prima puntata del 14 gennaio

Dopo molti rinvii e cambi di programma, Mediaset ha comunicato la data ufficiale della messa in onda della seconda stagione di “New Amsterdam”. I primi due episodi della famosa serie medical statunitense, ideata da David Schulner, andranno in onda su Canale 5 a partire da martedì 14 gennaio in prima serata.

Molta è stata l’attesa che i telespettatori italiani hanno sopportato infatti, dal lontano 2 giugno 2019, aspettano di scoprire il destino dei personaggi coinvolti nel drammatico incidente che ha chiuso la prima stagione. L’amato medico Max Goodwin e sua moglie Georgia hanno avuto una bellissima bambina di nome Luna, nata in circostanze critiche. Durante il trasporto di Georgia nell’ospedale, i due protagonisti rimangono coinvolti in un triste incidente. Insieme alla coppia, sono presenti le dottoresse Helen e Lauren chiamate per sostenere la donna durante il parto.

Anticipazioni prima puntata: Un personaggio molto amato perderà la vita

I consueti spoiler hanno confermato la presenza dell’attore Ryan Eggold escludendo cosi la morte del protagonista Max. Invece il destino delle altre tre donne rimaste coinvolte nell’incidente è avvolto nel mistero. Le anticipazioni americane hanno svelato che un personaggio molto rilevante e amato perderà la vita durante il tragico incidente. Con molta probabilità il personaggio in questione è una donna che uscirà definitivamente dal cast.

Nel primo episodio intitolato “Your Torun”, Max farà i conti con le conseguenze dell’incidente. La puntata sarà caratterizzata da un salto temporale di ben tre mesi e attraverso l’utilizzo di alcuni flashback, sarà possibile scoprire il destino dei protagonisti e ricostruire l’accaduto che cambierà la vita alle tre donne arrivate all’ospedale. Solo alla fine dell’episodio verrà svelato il volto del personaggio che tristemente lascerà la serie.

Nel secondo episodio intitolato “The Big Picture”, Max conoscerà Valentina Catro (interpretata dalla new-entry Ana Villafañe) che diventerà la sua nuova oncologa. Quest’ultima sostituirà la collega Helen Sharpe e inizierà un nuovo percorso curativo per Max che coinvolgerà, con grande entusiasmo, molti altri pazienti del New Amsterdam General Hospital. Il dottor Goodwin sarà sopraffatto dalle sue responsabilità e deciderà di avviare un censimento all’interno dell’ospedale con lo scopo di conoscere maggiormente tutti i suoi collaboratori.