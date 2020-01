New Amsterdam 2, anticipazioni terza puntata del 28 gennaio: Helen viene arrestata, Max dice addio a sua moglie Georgia

La seconda puntata dell’amata serie tv medical “New Amsterdam 2” ha conquistato l’attenzione di due milioni e mezzo di telespettatori cosi da raggiungere l’11.8% di share. Come confermato dai dati Auditel, questa seconda stagione è stata accolta dal pubblico italiano con grande entusiasmo soprattutto per la curiosità di scoprire come termineranno le vicissitudini del dottor Max Goodwin e della sua splendida figlia Luna.

Anticipazioni terza puntata: Max inizia ad elaborare il lutto, Helen rischia il carcere

Il 28 gennaio 2020, andrà in onda la terza puntata della serie tv medical “New Amsterdam 2” dove non mancheranno i grandi colpi di scena. Nel primo episodio, intitolato “Bravi soldati”, la dottoressa Sharpe cura una paziente di nome Elizabeth e scopre la presenza di un grave errore nella sua cartella clinica. Cosi Helen inizia a indagare insieme a Max: i due scoprono che dietro a tale errore c’è la mano del dottor Clint Hartman. Quest’ultimo ha operato pure Georgia, durante quel maledetto incidente che ha rovinato la vita dei protagonisti. Appena individuato il responsabile, il dottor Goodwin si precipita infuriato nello studio di Clint e scopre una realtà sconvolgente. Grazie all’aiuto della nuova direttrice del New Amsterdam, Max riusce a far confessare il vero colpevole innescando l’ira della paziente che vuole denunciare l’intera struttura sanitaria.

Nel secondo episodio, “Segui il tuo cuore”, Max deve aiutare una donna incita che scopre che il suo feto è privo di vita. Aiutare la paziente a dire addio alla proprio figlia, diventa per Max uno stimolo psicologico per elaborare il lutto di Georgia. Nel frattempo, la dottoressa Sharpe si espone eccessivamente per un caso clinico che genera una grande confusione e guai per la professionista. A varcare le porte dell’ospedale è Shayna, una paziente oncologica che combatte con la droga i suoi tormenti ma a causa di una dosa eccessiva finisce in overdose. Per tale causa, la dottoressa Helen viene arrestata e successivamente scopre che dietro a tale evento si cela una grande ombra di vendetta. Anche per Bloom non si prospettano momenti facili: la dottoressa viene richiamata per sottoporsi al secondo intervento alla gamba e, anche in questa occasione, si ritrova da sola senza la madre.

Nell’ultimo episodio, chiamato per l’appunto “L’Isola”, il dottor. Reynolds decide di lasciare la sua fidanzata in quanto il loro rapporto a distanza diventa sempre più difficile da sopportare cosi si avvicina a Bloom. Intanto, Zach non sembra essere totalmente sincero con Bloom e quest’ultima lo scopre in maniera poco delicata. Successivamente, la dottoressa Sharpe viene convocata dal direttore dell’ospedale e per lei ci saranno delle conseguenze pesanti.

La terza puntata si chiude con la scena di Max che notevolmente preoccupato, per alcuni fastidi alla gola, si reca dalla sua oncologa e scopre che il tumore è in remissione. Max è guarito e fortunatamente ha la possibilità di crescere con serenità la sua piccola Luna e continuare ad aiutare i tanti pazienti del New Amsterdam.