New Amsterdam 2, anticipazioni puntata di giovedì 11 giugno: Max fa una scoperta sconcertante

Nella serata di giovedì 4 giugno, nessun programma ha raggiunto ascolti entusiasmanti infatti ha dominato il testa a testa tra Rai 1 e Canale 5 che hanno neutralizzato gli ascolti con i loro rispettivi programmi: “Che Dio ci aiuti 5”, in replica, si è fermato al 12% di share invece il ritorno di “New Amsterdam” ha raggiunto il 10.8% di share.

Quello di giovedì 11 giugno sarà il secondo dei quattro appuntamenti previsti per la seconda parte dell’amato medical drama “New Amsterdam 2”. Nel primo episodio della serata, chiamato “14 anni, 2 mesi e 8 giorni”, la caparbia dottoressa Helen Sharpe decide di rivoluzionare la sua carriera e tale decisione avrà un impatto deciso sull’organizzazione dell’intero centro ospedaliero.

Intanto, la dottoressa Valentina Castro dichiara di aver avviato una seconda fase di un attento trial clinico che coinvolgerà 40 pazienti oncologici, ma quando la dottoressa Sharpe scopre che ne ha ammessi solo 15, la accusa di non adempiere al suo dovere di curare più pazienti possibili.

In un clima ostile, Helen propone una coraggiosa soluzione per aiutare una donna ex-obesa alla quale l’assicurazione nega la possibilità di sottoporsi ad un intervento di rimozione della pelle in eccesso. Nel frattempo, il dottor Goodwin e il cardiochirurgo Reynolds tentano di salvare la vita ad un paziente tredicenne che presenta gravi danni ai polmoni causati dall’uso della sigaretta elettronica: i due professionisti faranno il possibile per fronteggiare il cosiddetto “vaping” partendo da alcuni farmaci sperimentali. Mediante alcuni flashback, l’episodio si chiude con il racconto del dottor Kapoor che si è preso cura di un paziente rimasto in coma per quattordici anni.

Nella seconda parte della serata, verrà trasmesso l’episodio “Burocrazia”, dove il dottor Max Goodwin dovrà rimediare a un taglio di 2 milioni di dollari al budget dell’ospedale. Nel cercare un rimedio, Max scopre una verità sconcertante: molti pazienti in fin di vita vengono dimessi dalle strutture sanitarie per mantenere basso il tasso di mortalità nei vari ospedali.

Il problema non riguarda solo il New Amsterdam Medical Center ma include una realtà molto più amplia. Di conseguenza, il determinato dottore decide di affrontare la situazione partendo dal recupero dei pazienti allontanati dalla struttura e sistemarli in nuovo reparto riservato alle cure palliative. Tale scelta porterà la Brantley a contestare l’operato di Max che, fortunatamente, riuscirà a trovare un ricco donatore per arginare le ingenti spese.