New Amsterdam 2, anticipazioni puntata del 4 giugno: Helen e Max in pericolo di vita

Assente dal palinsesto Mediaset dallo scorso 28 gennaio, la serie medical “New Amsterdam” riparte da giovedì 4 giugno: per l’occasione, Canale 5 trasmetterà un triplo episodio che racconterà le vicende dell’amato dottore Max Goodwin e della collega Helen Sharpe. Alle prese con una complessa rivolta in ospedale, entrambi vivranno momenti molto difficili e pericolosi.

I numerosi telespettatori avranno la possibilità di seguire tre entusiasmanti episodi, rispettivamente intitolati: “Codice Argento”; “Nascosto dietro il mio sorriso” e “14 anni 2 mesi 8 giorni”. Durante la prima parte della puntata, una rivolta scatenata dalle detenute di Rikers metterà in grosse difficoltà l’intero New Amsterdam che dovrà farsi carico di responsabilità molto rilevanti.

Le donne approfitteranno della bontà di Max per tentare un’evasione: a quel punto, il dottor Goodwin e la collega Sharpe interverranno per salvare l’intero reparto ormai fortemente compromesso. I medici metteranno a rischio la loro incolumità e non mancheranno richiami disciplinari.

Nel frattempo, la dottoressa Lauren Bloom sarà costretta a fronteggiare il suo dolore cronico alla gamba. L’impossibilità di assumere antidolorifici a causa della sua dipendenza metterà a dura prova la tenacia di Lauren, che fortunatamente riuscirà a resistere alle tentazioni. Il suo amore verso Zach Ligon arriverà al capolinea: l’uomo ha sottratto alcuni medicinali attribuendo la responsabilità alla compagna con l’intento di nascondere di essere ricaduto nel tunnel della dipendenza.

Nella seconda parte dell’appuntamento, Max farà un incontro inaspettato con Alice: la giovane madre dimostrerà di avere molti aspetti in comune con il gentile direttore del New Amsterdam General Hospital. Intanto, il cardiochirurgo Floyd Reynolds è ancora indeciso sulla scelta di raggiungere la sua compagna Eve. Consapevole dei suoi sentimenti, Reynolds troverà il coraggio di affrontare con sincerità l’intero problema. Infine, la dottoressa Helen Sharpe ha deciso di rivoluzionare la sua carriera prendendo alcune scelte che faranno discutere animatamente molti dei suoi colleghi.