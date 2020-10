Netflix: tutte le uscite di ottobre 2020

Grandi novità in arrivo sulla piattaforma streaming Netflix per il mese di ottobre: grande attesa c’è per la terza e ultima stagione di Suburra con protagonisti Alessandro Borghi, Claudia Gerini e Giacomo Ferrara, che sarà disponibile però solo a partire dal 30 ottobre. Il 1 ottobre, invece, arrivano Buongiorno, Veronica; Oktoberfest: birra e sangue e Una strega Imbranata.

Il 2 ottobre, invece, è la volta della serie Emily in Paris, mentre il 7 esce la prima stagione di The Lake e il 9 The haunting of bly manor, sequel di The haunting of Hill house usciti due anni fa: al centro della storia rimane sempre il filone dei fantasmi.

L’11 ottobre arriva in streaming la seconda stagione di astringer e il 15 Social distances. Il 16 ottobre invece saranno disponibili le prime stagioni di Grand Army, La revolution e Qualcuno deve morire. Grande ritorno anche per Star Trek discovery giunto alla sua terza stagione.

Il 16 ottobre sbarcherà su Netflix anche la seconda stagione di Nero a metà, con protagonisti Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz, che sta andando ora in onda su Rai1 e che è stata coprodotta da Rai fiction e Netflix. Il 23 ottobre invece uscirà La regina degli scacchi e la prima stagione di Barbari.

Grandi novità anche dal punto di vista dei film originali e non: tra le nuove uscite del mese di ottobre troviamo Apprendista papà e Serious man dal 2 ottobre, Hubie Halloween dal 7, Over The moon: il fantastico mondo di lunaria dal 23 ottobre. Non mancano poi le novità pensate ad hoc per Halloween: Il collezionista di occhi parte 2, la casa degli spiriti e l’esorcista. Per i bambini, invece, il 6 ottobre arriva sulla piattaforma streaming il terzo film di Cattivissimo Me. Tra i documentari il 1 ottobre esce Katy Perry: part of me mentre il 2 esce Song Explorer: canzoni al microscopio.