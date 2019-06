Netflix, tutte le serie tv in onda nel mese di luglio

Complice l’estate e le vacanze di molti villeggianti, la televisione va in vacanza e sono davvero pochi i programmi da vedere durante le afose e assolate estive. Per i nostalgici delle serie tv, non vi preoccupate perché Netflix ha in programma tantissime serie televisive a partire dal mese di luglio. Ecco tutto quello che vedremo nel prossimo mese.

Un mese di luglio per chi è abbonato a Netflix con serie veramente top per i fan del genere. Il mese di luglio si preannuncia pieno di cose da vedere, tra cui la terza stagione di Stranger things, la terza serie di La casa di carta e, infine, Orange is the new black che sancisce l’ultimo atto della saga. Sono solo alcune delle chicche che i contenuti on demand offrono, ma la scelta è davvero variegata e accontenta tutti i gusti e generi.

Dal 4 luglio, il giorno in cui gli Stati Uniti commemorano l’indipendenza, parte la terza stagione di The stranger things. I protagonisti della serie continuano a lottare e combattere contro le creature mostruose e misteriose che stanno invadendo la città di Hawkins. Una serie che calamita tantissimi spettatori e apprezzata anche dal re del brivido, ovvero Stephen King.

Dal 19 luglio, sarà possibile vedere la terza stagione de La casa di carta, una serie spagnola che tanto successo ha riscosso in tutto il mondo. Un successo inaspettato anche per gli stessi spagnoli e gli spettatori i quali non vedono l’ora di trovare le risposte a tante loro domande. In questa nuova stagione, bisogna rispondere a chi ha rapito Rio, muovendosi tra varie città, quali Bogotà, Lisbona e Stoccolma per svelare i misteri e scovare i responsabili del rapimento.

Dal 26 luglio, arriva la chiusa di Orange is the new black con la sesta stagione sperando che possa essere il finale migliore per una serie che ha raggiunto grande successo in cui le prime tre stagioni sono state considerate perfette. In seguito a queste tre serie cult, ne stanno per arrivare tantissime altre, da Gli ultimi zar a partire dal 3 luglio dove ci si sposta in Russia sino a Riverdale, un teen drama dove tra i protagonisti si trova anche il compianto Luke Perry.

Dal 12 luglio arriva Bangkok Love Stories: Object of Affection, ambientato nella capitale thailandese, la serie ideale per chi ama l’Oriente e tutte le sue stranezze. Il 12 luglio arriva la quarta stagione di You me her che racconta le vicende di una coppia la cui relazione diventa un triangolo. Infine, arriva anche Saint Seya ispirato al manga di Masami Kurumada. Oltre alle serie, sono tantissimi anche i film che popoleranno Netflix: da Vento di passioni a Panic Room sino About a boy, Sette anime, ecc.