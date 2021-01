Netflix rinnova "Bridgerton", le anticipazioni sulla seconda stagione

“Bridgerton” è una delle serie più guardate e discusse dell’ultimo periodo. Pubblicata su Netflix a Natale, il colosso dello streaming ha annunciato che in un solo mese la serie si è rivelata un successo immediato ed è stata vista in 63 milioni di case.

Cifre che hanno portato Netflix alla scelta di rinnovare la serie per una seconda stagione, decisione confermata pubblicando un finto articolo della fantomatica Lady Whistledown, la regina del gossip che anima gli scandali della stagione londinese.

“Il ton è in fermento con l’ultimo gossip, ed è quindi mio onore farvelo sapere: Bridgerton farà ufficialmente ritorno per la seconda stagione. L’incomparabile cast del telefilm ritornerà a girare nella primavera del 2021. Questa autrice è stata informata da fonti certe che Lord Anthony Bridgerton ha intenzione di dominare la stagione sociale. Terrò la penna pronta a riportare ogni sua attività romantica“.

La prima serie di Bridgerton si è concentrata sulla relazione tra il Duca di Hastings e Dafne Bridgerton, quartogenita e figlia femmina maggiore della famiglia Bridgerton. A contorno della storia d’amore tra i due, le vicende degli altri fratelli Bridgerton e dei membri dell’alta sfera sociale londinese che li circondano.

La seconda stagione si concentrerà invece sul primogenito della famiglia, Anthony Bridgerton. Nella prima serie lo abbiamo visto protagonista di una storia clandestina con la cantante d’opera Siena, una relazione che è naufragata malamento e che lo ha convinto a cercare un matrimonio senza amore. Anthony inizierà il corteggiamento di Edwina Sheffield, ostacolato dalla sorella maggiore di lei – Kate -, convinta a voler proteggere la sorella dal Visconte e dalla sua reputazione di libertino. É proprio da questa animosità che scatterà la scintilla tra Anthony e Kate.

La serie ricalca così le trame dei romanzi ai quali è ispirata, scritti da Julia Quinn, ognuno dedicato alle vicende di uno degli otto figli della famiglia Bridgerton. “Il duca e io”, primo libro della serie, è incentrato su Dafne e Simon, mentre il secondo “Il visconte che mi amava” vede protagonisti Anthony e Kate ed il terzo “La proposta di un gentiluomo” parla di Benedict e Sophie Beckett. Completano la saga “Un uomo da conquistare, “A Sir Phillip, con amore”, “Amare un libertino”, “Tutto in un bacio e “Il vero amore esiste”, che Oscar Mondadori pubblicherà in Italia dal 16 marzo al 13 luglio di quest’anno.