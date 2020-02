Netflix, partono ufficialmente le riprese di The Witcher

La serie tv di Netflix The Witcher era una delle uscite più attese del 2019 ed infatti non ha disatteso le aspettative; nonostante sia stata caricata sulla piattaforma di streaming solo a Dicembre è stata definita da critica e fan come uno dei grandi show del 2019.

La serie è basata sulla Saga di Geralt di Rivia, scritta dall’autore polacco Andrzej Sapkowski, che si compone di sette opere composte tra il 1990 e il 1999 (La spada del destino, Il guardiano degli innocenti, Il sangue degli Elfi, Il tempo della guerra, Il battesimo del fuoco, La Torre della Rondine, La Signora del Lago) ed una nel 2013 (La stagione delle tempeste).

The Witcher, già rinnovata sia per una seconda stagione che per una terza, ha incontrato il grande entusiasmo degli appassionati del genere fantasy testimoniato anche dai picchi di vendite dei libri originali e di The Witcher III: Wild Hunt di CDPR, videogioco che trae ispirazione anch’esso dalla saga letteraria di Andrzej Sapkowski.

Henry Cavill, interprete del protagonista Geralt di Rivia, e il resto del cast e della crew sono già tornati sul set della seconda stagione, in anticipo rispetto a quelle che erano le previsioni.

I dettagli della seconda stagione sono molto pochi. In alcune interviste rilasciate in seguito alla pubblicazione della prima stagione la showrunner Lauren Hissrich ha rivelato dei piccoli indizi sulle nuove stagioni. La narrazione sconnessa dello show, che ha causato più di qualche problema ai telespettatori, sarà gestita in modo diverso nella seconda stagione. Inoltre è probabile che i personaggi risultino diversi a seconda delle epoche in cui si trovano per facilitare la comprensione, diversamente dalla prima stagione. Si dovrà poi capire se la seconda stagione finirà di coprire a livello di trama Il guardiano degli innocenti o tratterà gli argomenti e La spada del Destino.