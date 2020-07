Netflix, ora è possibile averlo gratis e legalmente: vediamo come fare

Netflix è il paradiso per tutti gli amanti delle serie tv e delle fiction. Sempre aggiornato sugli ultimi arrivi, garantisce ai propri abbonati un servizio sempre variegato che accontenta tutti i gusti, con un catalogo fatto di titoli sempre aggiornati e in continua evoluzione.

Fino a questo momento, Netflix metteva a disposizione di chi era interessato ad un abbonamento, un mese di prova gratuita, durante cui l’utente poteva farsi un’idea chiara di cosa stava per compare e trascorso il quale poteva anche decidere di rescindere il contratto senza costi aggiuntivi o penali di sorta.

Ultimamente questa opzione non è più presente sul sito ed è stata soppiantata da un’altra iniziativa simile che sta riscuotendo ancora più approvazione tra i fruitori. Nel mese di luglio, infatti, Netflix ha pensato di “omaggiare” i suoi potenziali clienti con una nuova modalità di prova: “Soddisfatti o Rimborsati“.

Quindi, Netflix può essere diventato in qualche modo gratuito, ma pur sempre con alcune limitazioni. Chi deciderà di saltare sulla barca di Netflix, ma ancora non è del tutto convinto di volerci restare, potrà usufruire di questo nuovo metodo di prova: in pratica Netflix sarà gratis per una settimana, trascorsa la quale si potrà decidere il da farsi.

Netflix, ecco la procedura da seguire

Se la decisione sarà quella di rimanere sulla piattaforma, si avrà attivo un abbonamento mensile a pagamento scelto tra quelli disponibili, mentre se la decisione sarà quella di voler rescindere il contratto, con l’opzione “Soddisfatti o Rimborsati” potrà chiedere un rimborso e saranno restituiti i soldi usati per l’abbonamento scelto in precedenza.

La procedura per usufruire di tale opzione è la seguente: si dovrà, molto semplicemente, collegarsi al sito di Netflix. A questo punto, indicare il proprio indirizzo email, scegliere la password e, subito dopo, l’abbonamento che più ci aggrada tra quelli proposti: Base, Standard o Premium. L’ultimo passo è scegliere il metodo di pagamento e il gioco è fatto. Da quel momento in avanti si avranno 7 giorni di prova gratuita, entro i quali si potrà scegliere se accettare o meno l’abbonamento.