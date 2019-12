Netflix: le novità in arrivo a dicembre

Dicembre è arrivato e con esso nuove serie televisive, nuove stagioni di serie televisive già trasmesse e nuovi film da vedere. Scopriamo quali saranno le novità del mese di dicembre trasmesse sulla piattaforma online Netflix:

Serie televisive: “V Wars” (in onda dal 5 dicembre, serie di genere horror che segue le vicende di una coppia di amici, uno dei quali dopo una misteriosa malattia si trasforma in un vampiro e contagia numerosi altri umani, formando due fazioni opposte: le persone normali contro i vampiri…), “The confession killer” (in onda dal 6 dicembre, miniserie che segue Henry Lee Lucas, un serial killer che ha confessato centinaia di omicidi), “The Witcher” (in onda dal 20 dicembre, serie di genere fantasy tratta dagli omonimi romanzi, la cui storia si basa sulla vicenda di una famiglia).

Le serie televisive che già conosciamo che usciranno con una nuova stagione nel mese di dicembre sono: “The 100” (quinta stagione in onda dal 1 dicembre), “Magic for humans” (seconda stagione in onda dal 4 dicembre), “Le amiche di mamma” (quinta stagione in onda dal 6 dicembre), “Adventure Time” (quarta e quinta stagione in onda dal 15 dicembre), “Lost in Space” (seconda stagione in onda dal 24 dicembre)e “You” (seconda stagione in onda dal 26 dicembre),

Film: “Romanzo Criminale” (dal 1 dicembre, film da cui è tratta l’omonima serie televisa che segue le vicende di tre amici che entrano nel mondo del crimine romano), “Storia di un matrimonio” (dal 6 dicembre, film presentato alla 76 Mostra del cinema di Venezia e diretto da Noah Baumbach, con protagonisti Scarlett Johansson e Adam Driver), “6 underground” (dal 13 dicembre, film d’azione con Ryan Reynolds e diretto da Michael Bay), “Chiamami col tuo nome” (dal 15 dicembre, film tratto dall’omonimo libro di André Aciman che tratta la storia d’amore tra due giovani ragazzi), “I due papi” (dal 20 dicembre, film in cui Anthony Hopkins e Jonathan Pryce interpretano rispettivamente Papa Benedetto XVI e Papa Francesco).

Film natalizi: “A Cinderella story – Christmas Wish” (dal 1 dicembre), “Speciale di Natale di Porta Dos Fundos” (dal 3 dicembre, originale Netflix), “A Christmas Prince 3: The Royal Baby” (dal 5 dicembre, originale Netflix).