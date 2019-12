Netflix, le 10 serie tv più viste nel 2019: “La Casa di Carta” conquista il primo posto

La piattaforma di streaming Netflix ha rivelato i dati di streaming delle serie televisive presenti nel corposo catalogo, pubblicando sul proprio profilo Twitter la top 10 dei telefilm più visualizzati nel 2019. Al primo posto l’attesissima Terza Stagione de “La Casa di Carta”, serie televisiva spagnola prodotta da Netflix resa disponibile nella piattaforma lo scorso 19 luglio. La serie drammatica si conferma la più popolare in Italia, dopo un passaparola che ha portato gli spettatori ad aumentare di stagione in stagione. Non è solo in Italia che il telefilm è popolarissimo, dato che nel 2018 è stata la prima serie televisiva spagnola a vincere un Emmy come miglior serie drammatica.

Il secondo posto va alla Terza Stagione di “Stranger Things”, la cui anticipatissima nuova serie è arrivata a luglio del 2019, a quasi due anni dalla fine della seconda stagione. Il telefilm fantascientifico di Netflix ambientato negli anni Ottanta continua a conquistare il pubblico, confermandosi una delle serie più amate dagli italiani.

Terzo posto per la prima stagione di “Sex Education”, serie britannica con Gillian Anderson (“X-Files”) ed Asa Butterfield (“Merlin”) che ha debuttato su Netflix a gennaio del 2019 e che parla di un teenager figlio di una famosa terapista sessuale che, grazie ad anni di contatto con la professione della madre, diventa il consulente sessuale per gli studenti del suo liceo.

Al quarto posto un altro debutto su Netflix, la serie fantasy “The Witcher” ispirata al videogame action RPG dallo stesso titolo. Il telefilm, che vede protagonista Henry Cavill (il Superman dell’Universo Cinematografico DC), è stato pubblicato sulla piattaforma il 20 dicembre 2019.

Altra serie che ha debuttato quest’anno ed ha subito guadagnato una grande popolarità è “The Umbrella Academy”, serie tratta da un fumetto che racconta la storia di sette bambini con superpoteri adottati da un eccentrico miliardario che si ritrovano in età adulta in occasione della morte di quest’ultimo.

Grande popolarità anche per le seconde stagioni della serie spagnola “Élite” al sesto posto e per il drama americano “You” al nono, mentre chiude la classifica la Terza Stagione della serie drammatica “Tredici”. Due le serie televisive italiane presenti in classifica; La seconda Stagione di “Baby” che guadagna il quinto posto e la seconda serie di “Suburra – La serie”, che con la sua seconda stagione raggiunge l’ottavo posto delle serie più viste.

Tutti i telefilm più visualizzati presenti nella classifica sono produzioni originali di Netflix.