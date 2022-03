“Pieces of Her- Frammenti di lei” dopo una lunga attesa finalmente debutterà in tutto il mondo su Netflix. La serie è composta da 8 episodi e arriverà in streaming il 4 marzo 2022. L’annuncio di questo show era avvenuta nel 2019 ma, a causa dei rallentamenti provocati dalla pandemia del Covid-19, le riprese che inizialmente dovevano essere svolte nel 2020 sono state realizzate solo lo scorso anno a Sydney e in altre zone dell’Australia.

L’attrice principale che è stata scelta per questa miniserie thriller/drammatica è Toni Collette, conosciuta nei film “Tre amici”, “Un matrimonio e un funerale, “Il sesto senso” e “About a Boy”. In queste ore sono state diffuse le prime immagini del set in cui si intravedono le due protagoniste principali.

Qualche anticipazione della trama

“Pieces of Her – Frammenti di lei” racconta le avventure di una donna coraggiosa interpretata da Toni Collette, che fa fatica a mettere insieme una verità che sua madre gli ha nascosta per molto tempo. Si tratta di una storia drammatica che sicuramente riuscirà a conquistare il cuore del pubblico. Questa miniserie riprende le vicende raccontate nell’omonimo romanzo del 2018 “Pieces of Her” della scrittrice statunitense Karin Slaughter, considerato oggi come uno del migliori bestseller dal New York Times. Solitamente i romanzi thriller di Karin Slaughter sono molto tesi e contorti e spingono il lettore ha porsi due domande fondamentali che sono: quanto conosciamo le persone che stanno accanto a noi e cosa sono capaci di fare in determinate situazioni?

In “Pieces of Her” le risposte a queste domande potrebbero portare a separare per sempre la madre e la figlia oppure le potrebbe fare riavvicinare. La storia si svolge negli Stati Uniti, in una tranquilla città della Georgia, luogo sereno fino a quando nella comunità avviene una inaspettata sparatoria di massa all’interno di un ristorante locale.Questo evento scatenerà una serie di eventi travolgendo la vita serena della trentenne Andy Oliver, interpretata da Bella Heathcote e della madre Laura, interpretata da Toni Collette. Dopo questo evento la protagonista si troverà ad intraprendere un pericoloso viaggio in America, portandola a scoprire il passato oscuro della sua famiglia.

Il cast della serie

Come abbiamo già detto tra i protagonisti troviamo l’attrice Toni Collette, che molti si ricorderanno grazie alla miniserie Unbelievable, che è stata tramessa sempre su Netflix alla fine del 2020. Accanto a lei troviamo anche l’attrice australiana Bella Heathcote che ha ottenuto il successo grazie al ruolo di Amanda Flower nella soap australiana “Neighbours”, l’attore David Wenham conosciuto grazie a “Il Signore degli anelli: le due torri” e “Pirati dei Caraibi” e che avrà un ruolo molto importante nella serie, e infine l’attore Terry O’Quinn conosciuto in “Le avventure di Rocketeer”, il quale ricoprirà un personaggio ricorrente.