Netflix: in arrivo la nuava serie "Emily in Paris"

Netflix ha annunciato una novità nel suo ricco catalogo: in autunno, precisamente il 2 ottobre, infatti andrà in onda in esclusiva la nuova serie tv Emily in Paris composta da 10 episodi dalla durata di 30 minuti l’uno. La protagonista, Emily Cooper, è una giovane ed ambiziosa direttrice marketing che dall’America si trova a dover andare a lavorare a Parigi.

Va a lavorare per una società francesce che vuole sfruttare al meglio il suo punto di vista americano per proporre sul mercato qualcosa di nuovo e innovativo. A darle vita sullo schermo sarà l’attrice americana Lily Collins, che ha recitao già per Netflix nel film del 2017 “Fino all’osso”.

L’ideatore ha commentato su twitter l’annuncio di Netflix nel seguente modo: “Non potevo sperare in una casa migliore di Netflix per Emily In Paris e lo stesso vale per MTV Studios. Siamo entusiasti di poter condividere Emily con il pubblico di tutto il mondo avvalendoci della copertura internazionale della piattaforma”.

Oltra alla Collins, nel cast troviamo anche Ashley Park che interpreta Mindi Chen, un’amica di Emily. L’attrice francese Philippine Leroy-Beaulieu, gli attori Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery e l’attrice Camille Rarazt. Nella serie faranno anche un’apparizione l’attrice Kate Walsh e gli attori William Abadie and Arnaud Viard.

Le riprese della serie si sono svolte quasi completamente a Parigi nel settembre del 2019 alcune scene sono state girate anche alla Cité du Cinéma, che è un complesso di studi cinematografici a Saint-Denis. Un episodio è stato girato infine al castello di Sonnay. Alcune scene ovviamente sono state girate anche negli Stati Uniti d’America, più precisamente a Chicago. Darren Star è l’deatore, sceneggiatore e produttore esecutive delle serie che infatti sembra ricordare molti dei suoi precedenti lavori. Darren Star è infatti conosciuto per serie tv di successo come Sex and the City o Beverly Hills 90210.