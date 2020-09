Netflix gratis: grazie alla nuova sezione alcuni film e serie tv si potranno vedere anche senza abbonamento

Netflix ha deciso di tentare il tutto e per tutto per attrarre nuovi clienti e per questo motivo a partire dalla giornata di lunedì è stata lanciata sulla piattaforma una nuova sezione che permette a tutti di vedere gratuitamente – senza abbonamento e senza account – alcuni film e serie tv cult del colosso in streaming.

Le uniche differenze rispetto alla versione tradizionale stanno nel fatto che per quanto riguarda le serie tv sono visibili gratuitamente solo i primi episodi della prima stagione, inoltre è presente un annuncio pubblicitario di 30 secondi (che può essere però skippato) è un tasto con la scritta “Abbonati ora” all’inizio e alla fine di ogni video.

Tra i film proposti da Netflix al momento compaiono tre grandi colossi: Murder Mistery, Bird Box e il film con Anthony Hopkins I due Papi. Sul fronte delle serie tv, invece, saranno visibili i primi episodi di Stranger Things, When they see us, Elite, L’amore è cieco, Grace and Frankie, il cartone Baby boss di nuovo in affari e infine il documentario Il nostro pianeta.

I titoli proposti, però, sono temporanei visto che come precisa la piattaforma il catalogo proposto può variare in qualunque momento. Anche per quanto riguarda la nuova sezione free di Netflix non ci sono molte certezze e ancora non è chiaro se si tratti di una trovata promozionale destinata a durare solo qualche tempo o se al contrario questa iniziativa diventerà parte integrante della piattaforma.

Per il momento, però, la nuova sezione è disponibile sui dispositivi Android e su pc, mentre non è ancora attiva sui dispositivi Apple. Per chi invece, dopo aver avuto un assaggio del catalogo Netflix attraverso la sezione gratuita, volesse sottoscrivere un abbonamento ci sono tre diversi tipi di piani tra cui poter scegliere ovvero Base a 7.99 € al mese, Standard a 11.99 € e Premium 15.99 €.