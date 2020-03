Netflix: arriva la serie dedicata a Sigmund Freud

Al ricco catalogo della piattaforma in streaming Netflix, il 23 marzo per l’esattezza, si aggiungerà una nuova serie tv, composta da 8 episodi, dal titolo “Freud“. La serie tv, come ci suggerisce il titolo, narrerà in modo romanzato, la vita del neurologo, psicoanalista e filosofo austriaco, Sigismund Schlomo Freud, noto semplicimente come Sigmund Freud.

Lo psicanalista sarà rappresentato in un modo completamente inedito rispetto alle altre rappresentazioni fatte in precedenza. La serie è ambientata nella Vienna del XIX secolo e vedrà il protagonista alle prese con un serial killer, aiutato nelle indagini da un investigatore della polizia di nome Alfred Kiss e da una sensitiva di nome Fleur Salomé.

La serie tv è stata coprodotta da Netflix, Bavaria Fiction, Satel Film, l’emittente austriaca ORFe Filmfonds Wien and Media. La regia è stata affidata a Marvin Kren, regista austriaco noto particolarmente per i suoi lavori appartenenti al genere horror. Proprio la scelta del regista ci da un’indizio in più su cosa aspettarci da una serie che viene definita di genere thriller, cupo e di suspence.

Il cast della serie, nonostante sia un prodotto originale Netflix, è formato maggiormente da attori tedeschi ed austriaci. Il ruolo del protagonista Sigmund Freud è stato affidato all’attore austriaco Robert Finster, mentre i ruoli di coloro che saranno gli aiutanti di Freud nella serie tv, ossia gli unici che crederanno alle sue teorie, l’investigatore della polizia Alfred Kiss e la sensitiva Fleur Salomé, sono stati affidati rispettivamente all’attore austriaco Georg Friedrich e l’attrice svizzera Ella Rumpf.

La trama ufficiale presente sul sito di Netlflix recita:”Deciso a farsi un nome nella Vienna del XIX Secolo, un giovane ed ambizioso Sigmund Freud si allea con una medium e un ispettore per chiarire una serie di cruenti misteri“. Sapremo dunque presto se gli appassionati del genere troveranno pane per i loro denti.