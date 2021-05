Netflix annuncia due sequel di "365 giorni", il cast principale farà ritorno

Al suo arrivo sulla piattaforma Netflix, “365 giorni” è immediatamente diventato uno dei film più visti e discussi dello scorso anno. Descritto come il “50 sfumature di grigio” polacco, il film era già uscito nelle sale del paese dell’est Europa guadagnando un enorme successo al botteghino, prima di diventare famoso in tutto il mondo grazie al debutto in streaming.

Netflix ha adesso confermato l’arrivo di due sequel tratti dai romanzi che completano la trilogia dell’autrice Blanka Lipinska. Nel cast dei sequel faranno ritorno i due protagonisti Michele Morrone ed Anna-Maria Sieklucka nei panni di Massimo e Laura. Anche Magdalena Lamparska, interprete dell’amica di Laura Olga, farà ritorno. New entry nel cast sarà il modello ed attore Simone Susinna, che interpreterà Nacho.

“365 giorni” terminava con un finale che ha lasciato in sospeso i fan. Nel giorno in cui Laura si preparava ad annunciare a Massimo di essere incinta, viene svelato un complotto per ucciderla proprio mentre lui perde il contatto telefonico con la donna. Nei sequel, Massimo e Laura sono di nuovo insieme, ma la loro storia viene complicata dalla famiglia mafiosa di Massimo e da un uomo misterioso che entra nella vita di Laura, cercando di conquistarla ad ogni costo.

A differenza del primo film, che era stato prodotto indipendentemente ed acquistato in seguito da Netflix, i sequel saranno prodotti dal gigante dello streaming, che avrà quindi parte del controllo creativo. Questo consentirà loro di variare la trama rispetto ai libri originali, cercando di evitare alcune delle parti che avevano provocato maggiore polemica.

“Sono enormemente onorata che le due parti rimanenti della mia trilogia, “Questo Giorno” e “I Prossimi 365 giorni”, saranno realizzate da Netflix“, commenta l’autrice, che collaborerà in prima persona con Netflix per gli adattamenti, in arrivo nel 2022. I due film saranno girati uno dietro l’altro, in una produzione unica che inizierà questo mese in Polonia prima di spostare le riprese in Italia.