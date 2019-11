Nessuna conferma per "L’Isola di Pietro 4", Gianni Morandi non è sicuro: "Il problema è la resistenza, sto invecchiando"

La terza stagione de “L’isola di Pietro” è stata caratterizzata da una trama molto dinamica che ha regalato al vasto pubblico di Canale 5 molte sorprese e forti emozioni. Cosi al termine di questa inedita stagione, i fan di Gianni Morandi iniziano a domandarsi se ci sarà una quarta stagione. Per rispondere a questa domanda non basta solo analizzare gli ascolti di quest’ultima stagione ma anche le dichiarazioni di Gianni Morandi che non lasciano presagire nulla di positivo.

In realtà, questa terza stagione è partita un tantino debole in quanto l’assenza dell’attore Michele Rosiello e del suo personaggio Alessandro si è fatta molto sentire. Purtroppo l’ultimo arrivato ovvero l’attore Francesco Arca, nonostante l’impegno, non è riuscito a colmare il vuoto del precedente protagonista che risulta essere molto amato dal pubblico di casa Mediaset. Infatti tra le critiche più afferrate spicca proprio la morte, non logica e poco illustrata, di Alessandro e a raddoppiare la dose è propria il personaggio di Elena, innamoratissima di Alessandro, che si è dimenticata in fretta del suo amore per correre dietro a Valerio.

Nonostante la trama è stata veramente intrecciata e intrigante, gli ascolti di questa stagione non hanno registrato risultati del tutto soddisfacenti in quanto la forte concorrenza della Rai, che ha schierato programmi molto competitivi, ha inibito il potenziale della fiction. Ma a prescindere dai numeri e dallo share, a frenare gli animi dei fan de “L’Isola di Pietro” sono proprio le parole del protagonista Gianni Morandi che non garantisce la sua presenza in una eventuale quarta stagione.

L’attore si è confrontato con autorevoli giornali e ha espresso la sua posizione a riguardo, specificando che non nega un ipotetico rinnovo ma non ne assicura nemmeno la prosecuzione: “L’unico problema è la mia resistenza fisica. Quando è iniziata la fiction avevo tre anni in meno. E tre anni alla mia età si sentono”.

Obbiettivamente è ancora molto presto per cercare una risposta, o quanto meno una conferma, che possa affermare la prosecuzione della serie che sicuramente non ha problemi di creatività o di narrazione ma semplicemente soffre di un limite delle forze “umane” degli attori. Sicuramente Mediaset non abbandonerà questo grande progetto televisivo che da anni ha regalato grosse soddisfazioni e buoni risultati, per questo bisogna essere positivi magari qualcuno riuscirà a incoraggiare il grande Gianni Morandi.