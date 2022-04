"Nero a metà 3", le anticipazioni della terza puntata: Alba sempre più vicina a Federico

Il prossimo lunedì 18 aprile andrà in onda su Rai Uno la terza puntata della fiction di successo Nero a metà, giunta ormai alla sua terza stagione. Carlo e Malik sono ancora alle prese con la misteriosa scomparsa di Clara, la madre di Alba. Proprio quest’ultima si avvicinerà sempre di più a Federico, mentre Malik sarà preda della gelosia di Monica.

Il primo dei due episodi della terza puntata di Nero a metà si intitola Nei suoi panni e Carlo si troverà ad indagare sulla misteriosa morte di un ladro, ritrovato privo di vita sotto casa di Alba. Le indagini portano Carlo ad accusare Pugliani, sebbene non ci siano prove a sufficienza per incriminare l’uomo. In realtà il nome della vittima è Suleyman: a rivelarlo a Carlo è stato un agente della narcotici, Spartaco Matteo.

Nel secondo episodio, intitolato Un uomo, una classe di liceo si reca in commissariato e fa una richiesta molto specifica a Carlo: i ragazzi, infatti, chiedono a vice questore che venga ritrovata la loro professoressa, scomparsa ormai da diverso tempo.

Prosegue la storia tra la psicologa Monica e Malik, ma le cose non sembrano andare per il meglio: il poliziotto, infatti, fatica a considerare la psicologa a tutti gli effetti come la sua fidanzata e questa cosa felice Monica, la quale comincia a nutrire dei dubbi sui reali sentimenti del compagno, il quale deve fare i conti a sua volta con la gelosia duella donna.

Se la storia tra Monica e Malik inizia a scricchiolare, quella tra Alba e Federico inizia a prendere forma: la dottoressa, sempre più assorbita dalle ricerche della madre scomparsa, trova una spalla in Federico e così il loro rapporto si rafforza sempre di più. Tra i due sboccerà finalmente l’amore? Oppure si riaccenderà la fiamma (forse mai del tutto sopita) tra Malik e Alba?