Nero a metà 3, anticipazioni quinta puntata: Malik indaga su Federico

Anche la terza stagione di Nero a metà sta per giungere al termine: lunedì 2 maggio, infatti, andrà in onda su Rai Uno la quinta nonché penultima puntata della fiction che vede protagonisti Miguel Gobbo Diaz nei panni di Malik e Claudio Amendola in quelli di Carlo Guerrieri.

Nel primo dei due episodi in onda il prossimo lunedì, intitolato Colpevoli omissioni, Alba insieme alla sorella Alice e a Federico si recano presso il luogo in cui è stato ritrovato il cadavere della madre Clara. Malik, intanto, non è convinto della buona fede di Federico e inizia ad indagare su di lui all’insaputa di Alba.

Nel frattempo, in commissariato arriva un giovane in fin di vita, con segno di pestaggio molto evidenti. Purtroppo il giovane non fa in tempo a fare il nome della persona che l’ha ridotta in quel modo e muore tra le braccia di Bragadin senza sporgere denuncia. Intanto gli agenti del commissariato continuano ad indagare sulla morte di Calzola, braccio destro di Pugliani, e arrivano sino ad una cassetta di sicurezza il cui contenuto è sconosciuto.

Intanto Carlo scopre che Suleyman aveva una figlia e manda Ottavia alla ricerca di informazioni su di lei, ma inizialmente non trova nulla che possa portarla alla giovane. Dopo vari tentativi però un ragazzino le lascia un oggetto particolare sullo scooter che l’aiuterà a fare chiarezza.

Il secondo episodio invece si intitola Ah l’amore, l’amore e in esso Spartaco e Ottavia vengono a conoscenza dei loschi traffici di Pugliani: l’uomo infatti non si limitava a spacciare droga, ma ricorreva all’impiego di alcuni bambini per trasportarla.

Tra Carlo e la Trevi, intanto, prosegue il flirt che arriva ad una conclusione, ma entrambi si ripromettono di non farsi aspettative. Anche tra Malik e Alba le cose sembrano essere cambiate e l’attrazione tra loro torna a fare capolino.

Infine, i poliziotti scoprono il corpo di una donna morta strangolata nascosto all’interno di un armadio e iniziano le ricerche per trovare il responsabile, che porteranno a novità inattese.