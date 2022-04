Nero a metà 3, anticipazioni quarta puntata: Clara coinvolta nel traffico di droga

Il prossimo lunedì 25 aprile andrà in onda su Rai Uno la quarta puntata di Nero a metà 3, in cui ancora una volta i protagonisti saranno Claudio Amendola nei panni del commissario Carlo Guerrieri e di Miguel Gobbo Diaz in quelli dell’ispettore Malik Soprani.

Il primo dei due episodi che andranno in onda lunedì 25 aprile si intitola Per te: Carlo e gli agenti della della stazione di polizia scopriranno finalmente il coinvolgimento di Clara, madre di Alba, nel traffico di droga che ha interessato la Capitale.

Purtroppo, le novità non sono buone: i poliziotti, infatti, grazie ad alcune immagini riprese da una telecamera, scopriranno che Clara era coinvolta direttamente nello spaccio. In particolare la donna, come Carlo sospettava, ha lavorato per Pugliani, facendo il corriere per lui.

Ma questa non è l’unico caso sul quale Carlo e la sua squadra si trovano ad indagare: Roma, infatti, è minacciata da un pericoloso bombarolo. Inoltre, Ottavia – l’informatrice di Carlo – ha sottratto da casa di Spartaco un indizio su Suleyman: il poliziotto lo viene a sapere e decide di affrontare apertamente la donna. A sorpresa, però, quando Mattei lo scopre tra i due nasce un’inaspettata sintonia.

Proseguono le indagini sul traffico di droga e la Trevi scopre qual è il luogo designato al prossimo scambio. Le cose sembrano andare per il meglio, almeno fino a quanto Cantabella non rimane coinvolto direttamente, mettendosi così in grave pericolo.

Il secondo episodio, invece, si intitola Separazioni: l’agente Repola è molto preoccupata per ciò che potrebbe succedere a Marco, suo marito. Intanto il complice di Pugliani viene ritrovato morto e così Carlo e la sua squadra si trovano ad indagare sull’uomo. Il commissario scopre così che era stata la vittima a prelevare Clara appena uscita di prigione.

Il medico legale Caterina, invece, che era tornata a Roma per riappacificarsi con Lorenzo capisce di non avere alcuna speranza con quest’ultimo e a malincuore decide di ritornare a Brescia.