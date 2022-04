Cosa ne pensa l’autore

Carola Mulfari - Nonostante la terza stagione di "Nero a metà" sia solo all'inizio, anche questa volta Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz, insieme a tutta la squadra di attori, sembrano non aver tradito le aspettative dei telespettatori. La serie infatti continua ad essere rassicurante per il pubblico, complice anche il fatto che (almeno per il momento) non ci sono stati grandi stravolgimenti nel cast e nella linea narrativa. Allo stesso tempo, il pubblico può contare su una buona dose di suspense e di mistero, che sembra piacere molto al pubblico di Rai Uno.