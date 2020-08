Nero a metà 2a parte torna su Rai 1 dal 10 settembre: una tragedia sconvolgerà la squadra

A sorpresa, giovedì 10 settembre andrà in onda su Rai1 la prima puntata della seconda stagione di Nero a metà, con protagonista Claudio Amendola. Dopo il successo ottenuto con la prima stagione della fiction, la squadra di polizia capitanata dall’ispettore Carlo Guerrieri è pronta a tornare in pista, con tutti i suoi punti di forza e le debolezze che hanno fatto appassionare milioni di telespettatori.

Nel corso della conferenza stampa che anticipa la messa in onda della fiction, Claudio Amendola ha confessato che anche in questa nuova stagione la piaga del razzismo resterà uno dei temi principali della serie, ma non solo dal momento che verranno affrontati anche problemi come il traffico di organi, il bullismo e le violenze in famiglia.

Per quanto riguarda la trama orizzontale della serie, ci sarà qualcosa che sconvolgerà i precari equilibri raggiunti all’interno della squadra di polizia: Carlo, Malik e gli altri si troveranno a dover fronteggiare una tragedia immane, a cui ognuno reagirà in modo diverso e in seguito alla quale ogni personaggio dovrà prendere una posizione ben precisa.

Spazio poi anche all’amore: nella seconda di Nero a metà ci sarà un nuovo filone sentimentale che legherà Muzo, Carlo e una new entry della serie. Accanto, infatti, alle vecchie conoscenze ci saranno alcuni nuovi personaggi che non passeranno certo inosservati. Tra loro troveremo Eugenio Franceschini, Claudia Vismara e Nicole Grimaudo, per la quale Claudio Amendola ha speso parole lusinghiere svelando che il suo personaggio sarà emotivamente molto forte e coinvolgente.

Infine, non poteva mancare un commento a proposito di una possibile terza stagione della serie: a tal proposito lo stesso Claudio Amendola si è mostrato fiducioso e ottimista. Il finale della seconda stagione, infatti, non solo lascerà la linea narrativa aperta, ma catapulterà direttamente i personaggi nella terza stagione, le cui riprese potrebbero finire già il prossimo anno.