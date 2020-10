Nero a metà 2, ultima puntata: svelato l’assassino di Olga e Paolo

Giovedì 8 ottobre andrà in onda su Rai 1 la sesta e ultima puntata di Nero a metà 2 e finalmente si scoprirà chi è stato ad uccidere la moglie di Muzo, Olga e il figlio di Marta, Paolo. La squadra di Polizia di Carlo Guerrieri ha capito che i due omicidi sono collegati in qualche modo e che la chiave del caso sta nel passato professionale che accomuna i poliziotti, ma ora tutti i nodi potrebbero venire al pettine.

La sesta puntata della fiction è composta dall’undicesimo e dal dodicesimo episodio, intitolati rispettivamente Verità nascoste e La resa dei conti. Nel primo dei due episodi, un ragazzo si reca in commissariato per fare chiarezza sulla morte di un suo amico , ma poco dopo viene ritrovato anche lui morto. Nel corso delle indagini Carlo scopre che entrambi appartenevano al mondo dello sport e facevano anche uso di doping.

Intanto proseguono le indagini sulla morte di Olga e Paolo e la squadra scopre una nuova pista che porta a Leonardo Sfera, un uomo che anni prima era stato arrestato proprio da Marta, Muzo e Nusco a causa dell’omicidio della sua fidanzata. L’uomo messo alle strette tenta di togliersi la vita, ma viene salvato da Carlo giusto in tempo.

Nel secondo episodio, La resa dei conti, vengono riaperte le indagini sulla morte della fidanza di Leonardo Sfera, il quale era stato scarcerato per mancanza di prove. Ben presto Carlo scopre che ad uccidere la ragazza è stato il collega Nusco ed è proprio questo il motivo per cui Leonardo ha tentato di ucciderlo, Sfera però riesce a scappare. Muzo, distrutto dal dolore, decide di lasciare la Polizia, mentre Marta è intenzionata a vendicarsi, per fortuna Carlo riesce a fermarla.

Repola e Cantabella si sposano e al matrimonio sono presenti anche Malik e Alba, i quali sono con i rispettivi fidanzati, ma nonostante questo capiscono che il sentimento tra loro non si è ancora spento. Carlo si separa da Cristina e si ritrova solo.