Nero a metà 2, anticipazioni quinta puntata: Malik ferito, colpi di scena tra Carlo e Cristina

Granadi colpi di scena nella prossima puntata di Nero a metà 2, che andrà in onda giovedì 1 ottobre su rai1: la serie, che ha come protagonisti Claudio Amendola nei panni del commissario Carlo Guerrieri e Miguel Gobbo Diaz in quelli dell’ispettore Malik, raddoppia eccezionalmente i suoi appuntamenti andando i onda sia lunedì che giovedì.

Nel nono e decimo episodio della fiction, ci saranno importanti svolte nelle indagini sull’omicidio di Olga, ma anche nella storia d’amore tra Carlo e Cristina: il commissario, infatti, capisce di amare la collega Marta e per questo pone fine al matrimonio con Cristina.

Il nono episodio, intitolato Promesse, si apre con il ritrovamento da parte di Marta e Carlo di Nusco: i due poliziotti pensano che l’uomo sia morto, ma in realtà è in gravissime condizioni e subito partono le indagini per scoprire chi sia stato a tentare di uccidere l’uomo. Nel corso delle indagini i due scoprono che i loro telefoni sono stati messi sotto controllo e che forse la chiave della storia sta nel passato professionale che hanno in comune.

Colpi di scena anche per Malik: l’ispettore indaga sulla morte di una ragazza che condivideva la casa con Sahar, la quale viene arrestata e quando il figlio lo scopre spara al poliziotto ferendolo ad una spalla. Carlo, intanto, decide di cedere all’amore per Marta e lo confessa alla moglie Cristina.

Il decimo episodio, intitolato L’amore e le sue conseguenze, si concentrerà sulla morte di un ragazzo di origini romene, ritrovato morto in una discarica. La squadra di polizia, intanto, continua ad indagare sulla morte di Olga e Paolo e trovano un possibile sospettato: Graziano Imardi, il quale è invischiato in un giro di prostituzione minorile e nel suo nascondiglio rivengono alcuni oggetti appartenuti a Olga. Carlo svela a Marta di aver lasciato Cristina per lei.